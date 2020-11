Ábalos afirma que él pagó la estancia en Canarias y lamenta la "intimidación" dirigida a su familia

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha querido dejar claro este miércoles que él pagó la estancia y el desplazamiento con su familia el pasado fin de semana a Canarias y ha lamentado la "intimidación" dirigida a sus familiares.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla con motivo de un acto en la Delegación del Gobierno en Andalucía, Ábalos ha lamentado las informaciones que se han publicado sobre esta estancia en Canarias y que tienen "falsedades".

"Hay sobrados motivos para criticar la gestión política de uno, pero yo creo que tiene que haber un límite y es que los hijos y la familia hay que respetarla", según ha dicho Ábalos.

Ha indicado que una de esas "falsedades" es decir que él alargó el fin de semana en Canarias, cuando no fue así. Ha apuntando que él terminó su jornada de trabajo el sábado a las 20,30 horas tras varias reuniones, y que se fue de las islas sobre las cuatro de la tarde del domingo. "No sé si es extender mucho", ha dicho Ábalos, quien ha indicado que en modo alguno pudo disfrutar de las instalaciones del hotel en el que se habla en la información y que tampoco tiene el precio que se dice.

Ha querido dejar claro que él paga siempre los viajes con su familia, tanto las estancia como los desplazamientos.

"Me parece grave la insinuación, sobre todo, que se diga que alargué adrede el fin de semana", ha señalado Ábalos, quien ha recalcado que es "mentira" que esa estancia en Canarias con su familia se pagara del erario público. Ha señalado que no tiene "ningún problema" en presentar sus facturas de ese viaje.

Asimismo, ha defendido su derecho a conciliar su vida laboral con la familiar y a pasar unas horas del fin de semana con sus hijos, tras varias reuniones de trabajo. "Dónde está prohibido que concilie mi vida familiar y que vea a mis hijos sólo en la noche?", ha preguntado el ministro, quien ha indicado que si acaso tiene que "pedir permiso para qué hacer con mi familia".

"Me parece absurdo", según ha indicado Ábalos, quien ha planteado si el único que "intenta conciliar con la vida familiar". Asimismo, ha preguntado si sus hijos pueden "estar en paz o no", y ha querido dejar claro que no lo van a "intimidar", que es lo que se pretende "en el fondo" con estas informaciones.

Ha pedido un "poquito de responsabilidad" y que "no tensionemos más" y ha indicado que él quiere "ser libre" en su país: "Y esto es una intimidación que va dirigida a mi familia, y esto nos retrotrae a los peores años de la historia de nuestro país cuando a la gente se le trataba de intimidar acosando a la familia".

Preguntado sobre si se plantea acciones legales por esta información, ha indicado que lo podría hacer, pero que llegaría un momento en que no daría a bastos.

"No voy a entrar en esta dinámica y simplemente apelo a la responsabilidad y un poco de empatía humana, nada más", ha indicado el ministro, quien ha lamentado también que hace unos días se diera el nombre del colegio concertado al que va su hijo de siete años.