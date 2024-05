Ábalos define el 'caso Delcy' como "misión diplomática de éxito" y niega la existencia de maletas

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha explicado este lunes que acudió al aeropuerto de Barajas en 2020 con el objetivo de que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, no entrara en España por las sanciones que pesaban sobre ella, calificando esta acción como "misión diplomática de éxito", de la que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, estaba informado. A su vez, ha insistido en denunciar los "bulos" sobre las supuestas 40 maletas que salieron del avión.

En la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, el senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo ha sacado a colación la escala en el aeropuerto de Madrid de la vicepresidenta de Venezuela, preguntando a Ábalos por su objetivo acudiendo a Barajas en este caso Delcy.

De esta manera, Ábalos ha explicado que su asesor por aquel entonces Koldo García, que da nombre a la trama de esta comisión de investigación, le llevó hasta el aeropuerto con un coche del PSOE y no le llevó con un vehículo oficial del Ministerio "porque no estaba en la puerta y había que llamar al servicio de seguridad": "No tenía tiempo".

Según ha narrado, Ábalos acudió al aeropuerto de Barjas con el propósito de asegurarse de "cuál era su propósito" y con el objetivo de que no entrara en España por las sanciones que pesaban sobre la vicepresidenta venezolana.

HUBIERA CORRESPONDIDO A EXTERIORES

Ábalos ha continuado explicando que "hubiera sido más conveniente" que hubiera acudido la por aquel entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, por tratarse de un asunto diplomático, pero no se encontraba en España en ese momento, según ha dicho.

Él acudió a Barajas porque conocía al ministro de Turismo de Venezuela, que sí que podía acceder a España para participar en la Feria Ineternacional del Turismo (FITUR), pero cuando se supo que en ese vuelo estaba Delcy Rodríguez se encendieron las alarmas en el Ministerio de Exteriores y por eso acudió para mediar.

En este contexto, ha contestado que "por supuesto" que informó a Pedro Sánchez de esta acción, calificándola a renglón seguido de "misión diplomática de éxito" ya que, según ha dicho, España y Venezuela mantienen relaciones diplomáticas.

Asimismo, Ábalos ha reconocido que ese día estaba en el parking de Barajas Víctor de Aldama, quien está investigado por la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del 'caso Koldo', aunque no sabía que hacía allí.

LAS MALETAS Y LA SUPERVISIÓN

Con todo, Ábalos ha negado la existencia de maletas durante esta acción, asegurando que los que viajaban en este vuelo llevaban un equipaje personal que, en el caso de Delcy Rodríguez y quién lo acompañaba, "igual que entró, salió".

"Todos hemos podido ver el tamaño del avión. Ahora coja usted el avión, como si fuera una maquetita, e introduzca 40 maletas. Miren a ver si cabe. Luego además, en un alarde más de imaginación, las vamos a llenar. ¿De qué las llenamos? De oro, cocaína, dólares. Metámosle peso. Y ahora cuando usted le ha metido, haga el reparto. Vamos a poner un reparto. Todo eso en las 40 maletas. Intente despegar, intente despegar y cruce todo el charco", ha sostenido Ábalos.

Por último, el que fuera ministro de Transportes ha defendido que toda esta "misión" fue "supervisada por los policías" y el avión estaba rodeado de patrullas. "Lo que se está poniendo en cuestión es la actuación de quienes tienen que velar porque no entre nada, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Les quiero advertir que éstas fueron objeto de denuncia, este tema se ha judicializado, es absurdo", ha denunciado.