Ábalos desvincula su salida del Gobierno del cese de los contratos de la empresa de Koldo García

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Transportes y diputado del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado que la empresa de su asesor Koldo García Izaguirre dejó de recibir fondos "nada más pasó la operación", al ser cuestionado por una información que indica que esa compañía dejó de ingresar después de que Ábalos fuese cesado del Ministerio.

Además ha señalado que el caso por el que fue detenido en la víspera García Izaguirre está bajo secreto de sumario y por tanto lo que se conoce hasta el momento son "filtraciones o conjeturas".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados al finalizar la sesión plenaria, al día siguiente de que la Guardia Civil detuviese a su asesor durante su etapa como ministro por un presunto caso de corrupción por cobro de mordidas en contratos de compra de mascarillas durante la pandemia.

Al ser cuestionado por una información que indica que la empresa de García Izaguirre dejó de recibir fondos una vez que Ábalos fue destituido como ministro de Transportes, ha afirmado: "La empresa esa dejó de recibir nada más pasó la operación, no recibió nunca, no he entendido esa información".

Ábalos ya reconoció este miércoles la participación del que era su asesor en la compra de las mascarillas durante la pandemia de la Covid-19, "procurando varias empresas", pero defiende que las cosas se hicieron conforme a la legalidad por él mismo se "preocupó mucho". Además se declaró "estupefacto" y "muy decepcionado" por la detención.