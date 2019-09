Ábalos pide a Iglesias que deje la "humillación" fuera de la negociación, que podría entenderse como orgullo

Actualizado 03/09/2019 14:38:16 CET

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha asegurado que el PSOE le ha ofrecido a Unidas Podemos ocupar puestos en organismos institucionales para recuperar la confianza de la formación morada de cara a formar un Gobierno, pero le ha pedido que deje la "humillación" fuera de las negociaciones.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Ábalos ha explicado que no sólo ofrecen a Unidas Podemos su presencia dentro de organismos institucionales, sino que también el acuerdo programático llevará un mecanismo para "garantizar su cumplimiento" y "no incurrir así en la desconfianza" en la que se basa UP para no apoyar un programa socialista.

"Si el problema es la desconfianza, hemos pretendido justamente ofrecer un mecanismo para garantizar el cumplimiento del programa con un calendario. Este camino, al que se invita a Unidas Podemos, es un camino de cooperación y de construir confianza", ha insistido Ábalos para después recalcar que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha presentado un programa "abierto" en el que se puede modificar o incluir más medidas.

Preguntado si el PSOE mantiene su negativa de cara a un Gobierno de coalición, Ábalos ha destacado que el hecho de que Unidas Podemos esté dentro del Gobierno "no implica" el cumplimiento del programa puesto que son las Cámaras "quienes controlan y ratifican la acción del Gobierno". Con el mecanismo de cumplimiento del programa que ofrece el PSOE, Ábalos ha asegurado que "las garantías serían más eficaces que lo que supondría una presencia en el Gobierno".

El socialista también ha resaltado que, tras la presentación del programa de medidas del PSOE este martes, "lo mejor" sería que las conversaciones entre ambas formaciones "avanzaran" y que tuvieran "como final" el encuentro entre Sánchez y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. "Esa sería la idea, para ratificar el desarrollo de esos trabajos", ha añadido Ábalos que le ha recordado a Iglesias que "no obstante, él sabe que tiene la posibilidad de interlocutar" con Sánchez cuando lo desee.

NO CABE LA HUMILLACIÓN EN LAS NEGOCIACIONES

Sin embargo, Ábalos le ha aconsejado al líder de la formación morada que "no contemple" hablar de "humillación" en las negociaciones porque un acuerdo "no debe entenderse" con que uno pierda y otro gane, sino que en un acuerdo "todos salen ganando". El secretario de Organización ha respondido así a las declaraciones de Iglesias en las que ha dicho que fue "humillante" su veto y que no va a permitir que se haga lo mismo con sus votantes.

Desde su punto de vista, no hay cabida para las humillaciones y menos "cabe decir que uno se sacrifica humillándose" porque son elementos que "no son buenos, ni adecuados" para avanzar en la formación de un Gobierno puesto que "no ayudan" a conseguir acuerdos.

"Una relación en torno a la humillación, que por otro lado podríamos hablar de orgullo, creo que son elementos que no deberían utilizarse cuando se negocia de España. Y eso es lo que debemos intentar, no para unos electores o para otros sino para el conjunto de la sociedad porque al final la representación pública se ejerce en nombre de todos", ha puntualizado.