Ábalos recurre por "arbitrario" el archivo de la causa que indagaba en si fue víctima de una revelación de secretos

Califica alguno de los argumentos del juez de "hueros, retóricos y vacíos de contenido"

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exministro José Luis Ábalos, al que el Tribunal Supremo (TS) ha abierto causa por su posible participación en la 'trama Koldo', ha recurrido por "arbitraria" e injustificada la decisión del Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid de archivar la investigación que abrió en 2024 para indagar en si el ahora diputado del Grupo Mixto fue víctima de una presunta revelación de secretos tras las filtraciones a medios de informaciones reservadas que se investigan en el marco del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional (AN).

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del juzgado, el magistrado Tomás Martín Gil, explicaba que concluida la práctica de las actuaciones probatorias acordadas --testifical de periodistas que se negaron a revelar sus fuentes-- "el procedimiento debe concluirse ante la no viabilidad de otras actuaciones probatorias encaminadas a descubrir el origen de los datos periodísticos publicados que afectan al denunciante.

Reseñaba además que Ábalos, tras personarse en la causa que se abrió con denuncia de la Fiscalía de Madrid, solicitó una ampliación del objeto del proceso para investigar e interrogar a los funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) "que pudieran guardar alguna relación (...) con investigaciones sobre su persona" y que están "vedadas por su condición de diputado aforado".

Pero Martín Gil explica que no puede atender esa pretensión "por razones obvias y de notoriedad, no siendo éste el cauce de, en su caso, preconstitución de la defensa de sus intereses, la que deberá realizar, en su caso, ante y frente a quien corresponda, por el cauce adecuado".

"Tampoco es este juzgado competente para fiscalizar el ejercicio de la labor jurisdiccional que se venga realizando en el Juzgado Central de Instrucción número 2, por parte de sus titulares, en relación a la publicidad de los datos allí conocidos, que debieran mantenerse reservados. Las reclamaciones de tal carácter deben dirigirse directamente a ese órgano jurisdiccional, conforme habitual práctica forense", añade.

Pero en su recurso, al que ha tenido también acceso Europa Press, la representación legal de Ábalos ha destacado que en ningún momento ha solicitado en su escrito de personación ampliar el objeto de las pesquisas, como así reecoge el juez, "más allá de extender a otras publicaciones posteriores la misma imputación".

Y sobre la denegación del juez de indagar, por medio de la toma de declaraciones, si agentes de la UCO pudieron revelar información a periodistas, porque esos mismos agentes pudieran estar investigando a Ábalos, el exministro recuerda que entonces, julio de 2024, "no estaba investigado --ni podía estarlo por estar aforado-- ni aún hoy lo está al no haberse tramitado el suplicatorio ante el Congreso de los Diputados".

"En efecto, si no se está investigado --y es el caso-- es especialmente grave impedir la tramitación de una denuncia dirigida contra quien como policía indiciariamente filtra la información difundiendo las pesquisas policiales que identifican y ponen en el punto de mira para una imputación al aquí denunciante, en tanto en cuanto las conclusiones y datos de la investigación a los que acceda o concluya la policía, están dirigidas al órgano judicial no a la opinión pública", resalta.

Y añade que el argumento del juez de que ese asunto debe ventilarse en la AN es "huero, retórico y vacío de contenido" porque no busca con su denuncia de revelación de secretos "ninguna exculpación sino la indebida difusión de una investigación policial".

"POLICÍA IMPUNE"

Además, considera que el auto del magistrado ""avala que la policía sea impune sólo por el hecho de que una persona sea citada en sus pesquisas --como investigado o como futuro investigado le es indiferente-- porque ese solo hecho, para el instructor, neutraliza la responsabilidad de que tal investigación aparezca en los medios".

Ábalos añade que "es legítimo investigar a quien --sea investigador o no-- no cumple con su obligación de sigilo, y mucho mas cuando como es el caso, la filtración es sistemática a los medios en una secuencia temporal inmediata, incluso antes de que los informes se incorporen a las actuaciones judiciales".

En este sentido, explica que cerrar la investigación con la declaración de los medios "no es suficiente" porque porque estos "obviamente siempre recurren a la preservación de sus fuentes". El exministro considera que el argumento del juez "es insuficiente" porque según este criterio "jamás se averiguarían las filtraciones y se estaría proporcionando un escenario de impunidad, escenario que ya parece extendido".

Por eso, en su recurso, Ábalos pide, entre otras diligencias, que el juez reforme su propio auto y que realice nuevas pesquisas, como indagar si se realizaron "consultas en registros públicos a los que tengan acceso directo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desde enero de 2020 (...) afectantes a su persona y familiares de primer grado, con indicación de la fecha de acceso a tales datos, identidad de quien accede y motivo".

ÁBALOS: "SECRETOS DE TODO TIPO"

Este lunes, en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, el exministro ha insistido en que desde que se produjeron las detenciones en el marco de la 'Operación Delorme' en febrero de 2024, ha venido sufriendo "una revelación de secretos a diario" e incluso "puras invenciones". "Secretos de todo tipo, de correspondencia privada, incluso familiar, revelación de mi correo electrónico, revelación de mi número telefónico", ha indicado.

En este sentido, ha lamentado haber soportado "varios meses de llamadas de madrugada, de amenazas, de toda una campaña", y que por eso presentó denuncia ante la Fiscalía al ver que algunos correos filtrados no iban dirigidos a su persona sino que procedían de su cuenta.

"El juzgado me ha contestado que no hay viabilidad para la tramitación, bueno, uno se siente más indefenso con esto", ha explicado para luego añadir que los argumentos son "curiosos" porque el juzgado indica que tras tomar declaración a periodistas se han negado a revelar la fuente --"gran novedad"--, y que no procedía tomar declaración a agentes de la UCO "porque no se puede pedir declaración a quien esté investigando".

Ábalos ha resaltado que estos argumentos le dejan "inquieto" porque se suponía que entonces --agosto-- no le estaban investigando por lo que hay una contradicción, a su juicio.

Tras anunciar el recurso, ha puesto el foco en que mientras que a un fiscal general del Estado, por Álvaro García Ortiz, le abren una causa por una supuesta filtración de un correo, en su caso se decide archivar: "Lo que sí que veo es que Madrid no es igual para todos".

ESTRATEGIA DE FILTRACIONES

Al hilo, ha señalado que considera que existe "una estrategia de filtraciones" entre los investigadores y determinados medios "para ir generando un relato condenatorio que haga inevitable hoy estar aquí e ir a estar imputado".

Ha sumado que esa estrategia ha ido "ganando intensidad" y ha señalado que "es una novela por entregas diarias para conducir a esta situación". "La conclusión es que la ley no es para todos igual. Yo solamente sé una cosa, que me han desestimado como dos o tres demandas con argumentos como que mi vida no es ejemplar y que hasta mi partido me ha denostado", ha añadido.

Por último ha considerado que "el Poder Judicial también lee la prensa" y por tanto "también le afecta la imagen que van creando de una persona y de una situación, son sensibles".