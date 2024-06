Abascal acusa a Feijóo de plantear una eventual moción de censura por estar en campaña y "no poder hablar de Europa"

ALICANTE, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este lunes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado de una eventual moción de censura por estar en campaña y "no poder hablar de Europa", al tiempo que le ha recordado que los 'populares' no apoyaron las dos que Vox presentó en la legislatura pasada.

Feijóo no ha descartado durante esta jornada recurrir a una moción de censura contra el presidente, Pedro Sánchez, en el futuro, si se da el "contexto adecuado", aunque considera que presentarla ahora es "política ficción".

Durante un acto de campaña en Alicante, Abascal ha atribuido la mención a esta herramienta a las elecciones al Parlamento Europeo de este domingo "porque no puede hablar de Europa". "Por eso ahora está con la cantinela de la moción de censura y de la amnistía", ha agregado, antes de recordar que Feijóo obvió la medida de gracia durante la campaña para las catalanas.

El líder de Vox también ha aludido a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, que ha valorado que a los de Santiago Abascal "se les ha ido la pinza" porque han votado en contra de los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla. "Hemos votado en contra porque no estamos en el Gobierno, porque no los negocian con nosotros y porque son los presupuestos del PP", ha explicado Abascal. Hace semanas, Vox aseguró que estaba en conversaciones "bien encaminadas" para integrarse en el Ejecutivo municipal, si bien el PP desmintió esas negociaciones.

LAS ACUSACIONES DEL PSOE

El presidente de Vox también ha arremetido contra el Gobierno por acusarles de "violencia política", la más reciente tras sus palabras de ayer sobre "oponerse al Ejecutivo, físicamente si es necesario". "No es una apelación a la violencia política, sino a la defensa vigorosa de las instituciones, libertad, derechos democráticos y de la unidad de España", ha aclarado, mencionando "tomar la calle y no dejarla nunca".

Para Abascal, violencia política son las palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre Palestina "desde el río hasta el mar", que para Vox invocan la "destrucción" de Israel. En este contexto, ha recordado que miembros de Vox han sufrido agresiones, de las que ha responsabilizado al Gobierno. "Violencia política la que han ejercido ellos", ha recalcado.

Además, ha afirmado que violencia política es acordar una amnistía para los implicados en el 'procés'. "Es un acto de corrupción política, y cuando les llamamos corruptos y traidores se indignan", ha ahondado.

En esta línea, también ha reprochado al Gobierno y al PSOE hablar de "violencia política" cuando están inmersos en la corrupción "económica", en alusión a la investigación judicial abierta contra la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, con sus vínculos con empresas. "No quiere dar explicaciones de su familia y sus ministros", ha asegurado.

DECIR LA VERDAD

El vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Barrera, ha defendido que el "mensaje de Vox" en esta campaña electoral es "decir la verdad a los españoles", cosa que, ha lamentado, "seguramente otros o no se atreven, o no quieren contar". "Y afortunadamente esa verdad es tan sencilla como que se imponga el sentido común, el menos común de los sentidos", ha sostenido, al tiempo que ha recalcado que, "gracias a Dios, cada vez ese sentido común empieza a despertar y empiezan a ser muchos más los españoles y los europeos que están entendiendo nuestro mensaje y que van a apoyarnos en estas próximas elecciones".

En este sentido, ha subrayado que "por primera vez" Vox tiene la "oportunidad después de décadas" de "ser palanca de cambio en Europa". "Por primera vez vamos a empezar a conformar una mayoría para poder derrotar todas estas suicidas políticas que nos han llevado al desastre de la Agenda 2030, del Pacto Verde Europeo, de las políticas de fronteras abiertas", ha augurado, a la vez que ha aseverado que su formación "no es un partido político, es un movimiento social y patriótico".

"Esto no va de Santiago Abascal, no va de Jorge Buxadé, no va de Ana Vega, no va de ninguno de los que representamos o podemos ahora tener la oportunidad de hablar en un atril. Va de todos nosotros, de nuestro futuro, de lo que queremos para nuestros hijos. Porque yo también podría seguir en mi casa muy cómodo, pero estoy aquí dando la cara porque todos debemos dar la cara", ha declarado.

Barrera ha expuesto que en estos comicios hay "dos opciones": "Las políticas que dice Vox o defender cualquier otra política". "Da igual lo que votéis; si no votáis a Vox, da igual que votéis a los comunistas a los verdes a los socialistas o al grupo popular", ha señalado, y ha atribuido esta reflexión al dirigente 'popular' Esteban González Pons, a quien se ha referido como "uno de los grandes gurús del Partido Popular Español, que es gurú en Europa y donde les representa con mucha fuerza, paisano nuestros para más señas". "El Grupo Popular Europeo, donde está el Partido Popular, vota el 90% de las iniciativas junto con comunistas, socialistas y de los verdes. Van de la manita a todos lados", ha reprochado.

Finalmente, la presidenta provincial de Vox en Alicante, Ana Vega, ha dado las gracias a Santiago Abascal por "defender a los españolas, por defender a nuestros hijos, por defenderlos del malvado y traidor --líder de Junts, Carles-- Puigdemont, y del traidor de --presidente del Gobierno, Pedro-- Sánchez". "El único que nos defiende es Santiago Abascal. ¡Tenemos que llevar a Santiago a la Moncloa! ¡Es el presidente que España se merece!", ha reivindicado.

"El 9 de junio nos jugamos mucho, muchísimo, porque solo Vox defiende nuestro campo, defiende la pesca, nuestra industria y nuestra soberanía industrial frente a la coalición de estafadores que son el Partido Popular y el Partido Socialista; porque solo Vox defiende la seguridad en nuestros barrios, no queremos la España de los machetazos, queremos fronteras seguras para que nuestros hijos estén seguros en nuestras calles, y nuestra libertad, sin imposiciones ni delirios climáticos", ha concluido.

Vox encara la campaña para las elecciones europeas con unas perspectivas favorables, ya que las encuestas pronostican que incrementará su representación en el Parlamento Europeo. Ha previsto una campaña en la que pretende explotar sus temas icónicos, como el respeto a la soberanía nacional en Bruselas, la oposición al Pacto Verde y la Agenda 2030 o el blindaje de las fronteras para evitar la inmigración ilegal. Asimismo, centra sus mensajes en denunciar la "estafa" que a su juicio supone el PP, por su "asociación" con el PSOE en la Eurocámara y pretende estimular a los abstencionistas.