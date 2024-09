Abascal advierte al PP de que "no irá contra sus condiciones" para que el Gobierno pierda votaciones en el Congreso

La abstención de Vox en una moción permitió al Gobierno salvar la primera votación sobre la financiación singular de Cataluña



MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avisado este jueves al PP de que "no irá contra sus condiciones" votando en el Congreso a favor de iniciativas que no les agraden para que el Gobierno pierda votaciones, después de que la abstención de su grupo hiciera caer una iniciativa de los 'populares'.

Vox se abstuvo el miércoles en la votación de una moción del PP que pedía que la financiación autonómica se trabajara desde la "multilateralidad" y se posicionaba en contra la financiación singular de Cataluña pactada entre ERC y el PSC para investir a Salvador Illa, permitiendo al Gobierno salvar la primera votación que tenía lugar en el Pleno de la Cámara sobre este asunto.

Posteriormente, Vox precisó que el motivo de su abstención en la votación fue la negativa del PP a aceptar sus enmiendas al texto, orientadas a "terminar con la desigualdad entre los españoles". Los de Santiago Abascal destacaron que su objetivo es "eliminar el cupo catalán, pero también el vasco, el amejoramiento navarro y cualquier tipo de privilegio que rompa la igualdad entre españoles", pero el PP "se niega".

En una entrevista concedida a Radio Libertad, recogida por Europa Press, Abascal se ha referido a la votación en la Cámara Baja y ha cargado contra el texto registrado por los 'populares', afirmando que "no iba contra el cupo, sino a favor de instaurar 17 cupos".

En este sentido, ha recordado que la posición de Vox es contraria al Estado de las Autonomías y, por ello, la formación vota en el Parlamento "a favor de sus condiciones".

RECABAR SU APOYO "DOS MINUTOS ANTES"

También, ha lamentado que el PP "despreció" las enmiendas al texto presentadas por Vox. "No quiso ni hablarlas", ha ahondado. Así, ha desvelado que "dos minutos antes" de la votación, "como siempre", el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, trasladó a su homóloga de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, que si no la apoyaban, el Gobierno salvaría la votación.

Entonces, Vox trasladó a los 'populares' que no estaban a favor de la iniciativa y su malestar por el "desprecio" a sus enmiendas. "Para que el Gobierno pierda yo no voy a votar en contra de mis condiciones, para que el Gobierno pierda yo no voy a votar a favor del Estado de las Autonomías y de 17 cupos", ha añadido el líder de Vox.

Por último, ha lamentado las voces que les acusan de ser "cómplices" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Es insoportable escuchar que Vox es aliado de Sánchez, es el PP el que es una estafa", ha zanjado.