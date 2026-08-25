Abascal dice que Sánchez debe responder ante el Tribunal Supremo por "saquear a los españoles" en beneficio de Marruecos

Archivo - El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante la Asamblea Ordinaria de Vox 2026, el auditorio Mutua Madrileña, a 27 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "saquear a los españoles" en beneficio de Marruecos y ha dicho que debe responder por ello ante el Tribunal Supremo (TS), expresando que el Parlamento "tiene la potestad de hacerlo" y que "no hay excusas para no intentarlo".

"Sánchez y su mafia entregan a Marruecos lo que niegan a los españoles, con financiación directa, con préstamos, con acuerdos comerciales contra los intereses de nuestros productores", ha expresado Abascal en un mensaje en la red social X'.

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno tenía un "evidente conocimiento" del "acto de guerra híbrida" que, a su juicio, ha realizado Marruecos a España, mientras que "siguen reclamando Ceuta y Melilla", lo cual según Abascal, "desafía" la soberanía española.

Finalmente, el dirigente de Vox ha recalcado que "tras la invasión" Sánchez dice que el país norteafricano es un aliado "fiel y fiable", lo que Abascal ha considerado una "traición evidente".

El pasado 17 de agosto la formación que dirige Abascal ya anunció a través de su diputado y portavoz en el Parlamento de Catalunya, Joan Garriga, que iban a "llevar a Pedro Sánchez y al gobierno socialista a a los tribunales penales por alta traición aplicando el artículo 102 de la Constitución buscando el apoyo de otros diputados".