Abascal hablará con Milei durante esta jornada, pero justifica no verle porque su "prioridad" es la precampaña

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un acto en la Plaza de María Pita, a 21 de octubre de 2026, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press

A CORUÑA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avanzado que se comunicará con el presidente de Argentina, Javier Milei, este miércoles, pero ha justificado no reunirse con él en el marco de su visita a España porque su "prioridad" son los actos de precampaña que le han llevado a A Coruña por la mañana y a Avilés (Asturias) por la tarde.

La ausencia de un encuentro entre Abascal y Milei, aliados y amigos, ha llamado la atención porque se han visto siempre que el argentino viaja a España e incluso ha participado en actos de Vox. Voces lo atribuyen a que el líder de Vox intenta evitar una asociación con el presidente argentino para que no le identifiquen con los recortes sociales que este promueve en la nación latinoamericana.

En una declaración a los medios en A Coruña, Abascal ha recalcado que Milei es "su amigo y aliado político desde hace mucho tiempo", pero ha alegado que su "prioridad" hoy es estar con los coruñeses y los avilesinos. No obstante, mantendrá "una comunicación" con el argentino para "darle la bienvenida".

Milei ha participado en un desayuno informativo, en el que ha aprovechado para arremeter contra el presidente, Pedro Sánchez, al que ha llamado "dictador". Requerido por las palabras del mandatario argentino, Abascal ha asegurado que "no está alejado de la realidad" y ha recordado que él mismo le ha llamado "tirano" o "autócrata" en varias ocasiones durante esta legislatura.

"Y lo mantengo: Sánchez es un peligro para los españoles, para los intereses nacionales, para las libertades, la economía, las pensiones y para la convivencia, porque todos sus socios son los extremistas que odian la libertad y la convivencia", ha agregado.

SOBRE LA MOTOSIERRA DE MILEI

Asimismo, ha aludido a "la motosierra" de Milei y la posibilidad de aplicarla al gasto social en España si Vox accede a La Moncloa. Abascal ha rehusado "caer en los eslóganes" y se ha limitado a señalar que los recortes de Milei encarnados en esa motosierra "probablemente se quedan cortos" en algunos aspectos y en otros es "excesiva". "Depende de lo que hablemos, hay que hablar con mucha precisión sobre cuál es el gasto excesivo en España", ha distinguido, sin dar más detalles.

En otro punto de su intervención, Abascal ha apuntado al "gasto excesivo ideológico" que, a su juicio, está contenido en la financiación o subvenciones a partidos políticos, sindicatos u ONG, garantizando que tras las elecciones del 29N, si está en su mano, "serán revisadas". "Si alguien tiene que sacrificarse son los políticos corruptos y los sindicatos corruptos", ha recalcado, y no los españoles.

Previamente, el coordinador jurídico y líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, había justificado la ausencia de un encuentro entre Abascal y Milei esgrimiendo que el primero debe hacer campaña, y ha asegurado que "Javier lo entiende absolutamente".