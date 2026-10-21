Vox justifica que Abascal no se vea con Milei en Madrid porque "tiene que hacer campaña": "Javier lo entiende"

Archivo - El presidente d eArgentina, Javier Milei, y el líder de Vox, Santiago Abascal. - SANTIAGO ABASCAL / VOX - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador jurídico de Vox y líder de la delegación de Bruselas, Jorge Buxadé, ha justificado este miércoles que Santiago Abascal no se reúna con el presidente de Argentina, Javier Milei, porque "tiene que hacer campaña" para las elecciones del 29 de noviembre, y ha asegurado que el mandatario "lo entiende absolutamente".

La ausencia de un encuentro entre Abascal y Milei, aliados y amigos, ha llamado la atención porque se han visto siempre que el argentino viaja a España e incluso ha participado en actos de Vox. Voces lo atribuyen a que el líder de Vox intenta evitar una asociación con el presidente argentino para que no le identifiquen con los recortes sociales que este promueve en la nación latinoamericana.

En una entrevista concedida a 'Espejo Público', recogida por Europa Press, Buxadé ha negado este extremo y ha argumentado que España se encuentra inmersa en una precampaña electoral, por lo que Abascal debe estar "con los españoles, a pie de calle, escuchando sus problemas y explicando" el programa de Vox. "Está en precampaña, ayer tuvo actos, hoy tiene actos y mañana también", ha justificado. "Javier lo entiende absolutamente", ha recalcado.

Requerido por si los actos podrían haberse celebrado en otra ocasión y haber reservado la jornada para dedicarla a Milei, el dirigente de Vox ha explicado que las declaraciones a medios, mítines o manifestaciones "se organizan con mucho tiempo" porque "las delegaciones de Gobierno y ayuntamientos socialistas ponen trabas" a los eventos de Abascal.

En cualquier caso, ha recordado que el líder de Vox confió y dio su amistad a Milei "cuando nadie confiaba en él" y que el argentino se entrevistará por la tarde con el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el presidente de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías, que se encarga de gestionar las relaciones internacionales de Abascal y Vox.

Sobre la reunión que sí mantendrá la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el mandatario latinoamericano, Buxadé ha recalcado que esta "no es candidata" a las elecciones y, por lo tanto, no tiene que hacer campaña.