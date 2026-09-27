Abascal: "Las milicias de Sánchez están acampadas en la playa del trampolín y en Sol"

El líder de Vox, Santiago Abascal, interviene durante un acto de Vox en la Plaza Marina de Sants, a 18 de septiembre de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado de ser "milicias de Sánchez" a las personas que acampan en la Puerta de Sol de Madrid en protesta por la crisis de la vivienda y también a los inmigrantes que se encuentran en la playa del Trampolín en Ceuta desde el pasado 30 de julio.

En este sentido, ha acusado el Gobierno de dar "prioridad extranjera" en las "800 viviendas sociales" que ha construido "en ocho años" y ha afirmado que la vivienda social no se destina "ni para Maricarmen" ni "para Marta y Dani que se acaban de casar", ha afirmado en 'X', donde la cuenta de Vox ha añadido: "Si en vez de Maricarmen fuera Morocarmen, tendría casa".

"Siempre para los recién llegados", ha insistido el dirigente de la formación sobre una "prioridad" que también ha extendido a "las ayudas sociales", "las plazas de las guarderías" o "la atención sanitaria".

Abascal ha culpado al Gobierno de los "precios imposibles" de la vivienda por la entrada de ocho millones de extranjeros desde que pedro Sánchez es presidente frente a la construcción de "800 viviendas sociales" y "donde nadie las quiere".

"Ocho años llevan gobernando estos mafiosos (...) ¿Qué han hecho Sánchez y sus cómplices? Defender al okupa y 800 viviendas sociales". "Y esa es una de las razones de los precios imposibles, de las emancipaciones frustradas de millones de jóvenes y de las familias que no llegan a fin de mes", ha añadido.

Las palabras del líder de Vox llegan a la vez que el líder del Ejecutivo ha anunciado que están "trabajando a contrarreloj" para llevar un nuevo decreto sobre vivienda al Consejo de Ministros del martes, en una respuesta directa a Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada el miércoles.