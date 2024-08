Abascal responde a Feijóo por sus palabras sobre inmigración: "Obligaste a romper los gobiernos diciendo lo contrario"

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha respondido este sábado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha indicado que el PP no puede aceptar inmigrantes ilegales que vienen a España con mafias.

"¡Deja de estafar a la gente! Obligaste a tus barones a romper los gobiernos diciendo exactamente lo contrario", ha escrito Abascal en la red social X.

En una entrevista concedida a Europa Press, el líder del PP ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del "récord de inmigración ilegal" que está registrando España este año mientras países como Italia o Grecia están reduciendo llegadas y ha avisado de que su partido no puede aceptar inmigrantes que llegan irregularmente a través de mafias para no cumplir las leyes españolas.

Feijóo ha defendido una inmigración regular en España, con personas que vienen a España a "trabajar" y "cumplir las leyes", recordando que en nuestro país hay un problema de natalidad y de envejecimiento de la población.

Sin embargo, ha recalcado que "la inmigración irregular" no pueden "aceptarla" y ha criticado a los que vienen a España de forma "ilegal a través de mafias" para "no cumplir las leyes españolas". "Cuando vienen inmigrantes ilegales que no aceptan las leyes de nuestro país a través de traficantes de seres humanos, tenemos que rechazar esa inmigración ilegal", ha subrayado.