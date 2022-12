BILBAO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PNV en el Congreso Joseba Agirretxea ha asegurado este viernes que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está "en una situación preocupante" y que "políticamente ha perdido mucha credibilidad".

Agirretxea se ha referido así, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, a la comparecencia de Marlaska en la Cámara Baja de este pasado miércoles para dar explicaciones sobre los hechos ocurridos en la frontera de Melilla el pasado mes de junio en los que al menos murieron 23 personas.

"Creo que está en una situación preocupante. No sé si está en la cuerda floja, eso lo deberán decidir Pedro Sánchez o él mismo, pero políticamente ha perdido mucha credibilidad. No se puede creer todo lo que dice", ha destacado.

El dirigente jeltzale ha señalado que no entiende "por qué se enroca y no cambia de versión", cuando, en su opinión, "las evidencias son cada vez más claras en muchas cuestiones". Por ello, ha considerado que la comparecencia del pasado miércoles "no es suficiente", y ha insistido en la necesidad de crear una comisión de investigación sobre lo sucedido en Melilla.

En este sentido, ha lamentado que PSOE, PP y Vox se hayan mostrado contrarios a crear dicha comisión, y ha indicado que el voto contrario de PP y Vox se debe a que, para esas dos formaciones "hay otros que son muy sagrados bajo Marlaska".

"Querrían la cabeza de Marlaska -ha dicho, en referencia a PP y Vox-, pero no quieren poner en entredicho de ninguna manera a otras instituciones que son muy importantes en el Estado, y el PSOE no quiere porque metería en un atolladero al ministro".