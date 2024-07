Aitor Esteban cree que no habrá reproche penal para Begoña Gómez pero avisa a Sánchez: "Hay cosas que no se deben hacer"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha augurado este miércoles que, a tenor de "quienes son los acusadores" y de sus "rebuscados argumentos jurídicos", "seguramente no habrá un caso penal reprobatorio" contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, pero ha recordado a Pedro Sánchez que "hay cosas que no se deben hacer".

Esteban ha lanzado esta advertencia al jefe del Ejecutivo durante su intervención en el Pleno convocado para que Sánchez diera cuenta del último Consejo Europeo y presentara su plan de regeneración democrática.

"Señor presidente, le voy a ser muy sincero, a mí lo que me sorprende es que nadie diga que hay cosas simplemente que no se deben hacer, no porque las prohíba la ley, sino que no se deben hacer; que nadie hable de ética y estética en vez de ordenamiento jurídico", ha apuntado el portavoz del PNV.

En este contexto, Esteban ha indicado que, desde su punto de vista, no tendría "ningún sentido" establecer un estatuto para los familiares de los cargos públicos y que "más allá de la ley" hay que guiarse por el "sentido común".

"Lo que hace falta saber es que hay cosas que no se deben hacer, que hay límites más allá de lo legal. Luego podrá ser más grave o menos grave, pero esto creo que hay que decirlo, y para eso lo único necesario es un poquito de sentido común", ha abundado.

Además, ha señalado que cuando suceden cosas como la judicialización del asunto relativo a Begoña Gómez hay que elevarlo "al punto de gravedad que tienen y no a aquel que a otros podría gustarles que tengan". "Pero negar este tipo de cosas o no abordar el aspecto ético me parece un error por parte de todos", ha concluido.