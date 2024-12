Albares defiende que solo Ucrania puede decidir cuándo entrar en negociaciones con Rusia

BRUSELAS 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido que solo Ucrania tiene que decidir cuándo entrar en negociaciones de paz con Rusia, en un momento en el que la vuelta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos acerca el horizonte de un proceso para poner fin a la agresión militar ordenada por Vladimir Putin en febrero de 2022.

El jefe de la diplomacia ha defendido que solo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su gobierno están "legitimados" para dar este paso. "Son los que tienen que decidir si creen que es momento para negociar", ha argumentado.

"Si ese momento se diera, que es algo que no está encima de la mesa, no se debe hablar de Ucrania sin Ucrania, no lo hacemos en la UE ni aquí", ha explicado a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN sobre posibles negociaciones para un alto el fuego en Ucrania.

De todos modos, Albares ha reiterado que Rusia sigue adelante con su agresión militar contra el país vecino y no ha mostrado señales de querer negociar una paz. "Tenemos que hablar de la realidad y es que no hay voluntad de lado de Rusia de tener negociaciones de paz. Es hacer política ficción", ha indicado.

En el marco de la reunión de la OTAN, España anunciará un millón de euros para equipamiento para Ucrania, además de una ayuda de medio millón de euros para Jordania y otro tanto para Mauritania, dos países que son socios externos de la organización militar.

La reunión de este martes y miércoles en la OTAN llega en un momento en el que los aliados admiten preocupación por la situación en Ucrania, donde Rusia ha tomado la iniciativa militar y logra avances en el campo de batalla, y empieza a verse más cercano que Kiev pueda sentarse a negociar un cese de las hostilidades, toda vez Zelenski habla de 2025 como el año para lograr la paz.