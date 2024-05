Albares dice que el Gobierno por ahora no se plantea que Ucrania use armas españolas en territorio ruso

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), se saludan a su llegada a un encuentro en el Palacio de La Moncloa, a 27 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dicho que el Gobierno por ahora no se plantea dar permiso a Ucrania para atacar objetivos en el interior de Rusia con armamento proporcionado por España, después de que lo haya propuesto el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Así lo ha dicho el jefe de la diplomacia española al ser preguntado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, sobre si ha habido petición formal de Ucrania para que puedan utilizar el armamento español en territorio ruso. Según el ministro, ni el Ejecutivo ucraniano les ha planteado dicha demanda ni tampoco se la piensa "en estos momentos" el Gobierno de España.

"Hemos escuchado al secretario general de la OTAN esta semana abogar por esto. No nos lo planteamos en estos momentos, es decir, no nos han hecho esa petición", ha indicado Albares, agregado que "en estos momentos" España no ve "ese material siendo utilizado fuera de las fronteras de Ucrania".