El alcalde de Nueva York publica un vídeo con Sánchez: "Ser de izquierdas significa intentar tiros difíciles"

Imagen de un video publicado por el alcalde de Nueva York, Zohran Kwane Mamdani, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que ambos emulan jugar al baloncesto tirando bolas de papel en una papelera. - EUROPA PRESS

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Nueva York, Zohran Kwane Mamdani, ha publicado un vídeo junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que ambos emulan jugar al baloncesto tirando bolas de papel en una papelera.

"You know that being a leftist means taking big shots (Sabes que ser de izquierda significa intentar tiros difíciles)", dice Sánchez en inglés. La expresión "taking big shots" se puede entender con el doble sentido de asumir grandes retos a nivel político e intentar lanzamientos ambiciosos a canasta en baloncesto.

"Y anotar", responde el alcalde de Nueva York antes de empezar a encestar en la papelera.

Vestidos traje, en la grabación, Sánchez y el estadounidense celebran los "tiros difíciles" de las políticas de izquierda lanzando bolas de papel a una papelera.

En el video, que dura 21 segundos, Mamdani y Sánchez se ríen y emular tiros de baloncesto a una papelera con diferentes posturas mientras suena una música de fondo en una escena probablemente grabada tras la reunión que mantuvieron esta semana en Nueva York.

El video fue difundido este sábado por la noche a través de las cuentas oficiales del alcalde de Nueva York y en su canal de X ya alcanza 2,7 millones de reproducciones.