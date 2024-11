Aldama declara que actuaba con la unidad antiterrorismo y que tenía relación con el FBI y la CIA: "Yo tengo una medalla"

Dice que "ojalá" le hubiese pagado al guardia civil destinado en Venezuela para que le alertara del 'caso Koldo'

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha defendido ante el juez que le investiga en la Audiencia Nacional que actuaba con la unidad antiterrorismo y que tenía "relación" con el FBI y con la CIA, según consta en la grabación de la declaración voluntaria de este jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press.

"Yo he comprado un dron a la unidad (antiterrorismo), a la UC2. Yo he estado en Logroño con el GAR (Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil) en unas historias especiales y disparando con el GAR. Yo tengo una medalla que me ha dado la UC2 que está en el BOE por méritos que he hecho y por cosas que he hecho de antiterrorismo (...) Igual que tengo relación con la CIA, igual que tengo relación con el FBI", ha manifestado.

En el marco de su comparecencia, De Aldama ha asegurado que también tenía relación con Rubén Villalba, el guardia civil destinado en Venezuela que figura como otro de los investigados en la presunta trama de corrupción para la compraventa de mascarillas durante la pandemia.

"UN TEMA DE SEGURIDAD NACIONAL"

Según ha relatado, al agente de la Benemérita se le hacía un pago mensual de 2.000 euros para que le entregara "dispositivos telefónicos encriptados" para su seguridad, "para poder hablar seguro tanto con él como con la unidad (antiterrorismo)" durante sus estancias en México o Venezuela.

"Yo, por mis viajes a México y por mis viajes a Venezuela y por una serie de cosas, actúo con la UC2 para darle una serie de información --podemos recordar que la UC2 es una unidad de antiterrorismo-- y creo que ahí no tengo que decir nada más, porque ya estaríamos a lo mejor hablando de un tema de seguridad nacional", ha apuntado.

Al ser preguntado por el fiscal si él mismo pagaba los teléfonos que le entregaba Villalba, De Aldama ha asegurado que sí y, según ha explicado, lo hacía porque "tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil no tienen medios suficientes o se los da el Ministerio del Interior". "Y recurren, pues, a gente como yo para poder tener esos medios", ha añadido.

En el marco del interrogatorio sobre la relación con el guardia civil investigado, el fiscal ha preguntado a De Aldama: "¿Usted ha abonado al señor Villalba para que le alerte de la existencia de esta causa o de otra?".

El empresario ha extendido en su respuesta: "No, y ojalá lo hubiera hecho, porque entonces no hubiera tenido que vivir el episodio triste que viví en mi casa con 38 personas de la Guardia Civil como si fuera un terrorista, poniéndome la escopeta y a mi mujer en la cabeza y dejando a mi hija como la dejaron (...), que igual podían haber hecho con el señor Puigdemont cuando fue a Barcelona".