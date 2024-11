Aldama declara que Koldo García intercedió ante el CSD para intentar conseguir una plaza al Zamora en segunda B

Asegura que Rubiales le prometió partidos de la selección absoluta femenina y de la sub-21 en Zamora

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El empresario investigado Víctor de Aldama ha asegurado este jueves en su declaración voluntaria ante la Audiencia Nacional que Koldo García --exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos-- intercedió ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) para intentar conseguir una plaza al Zamora Club de Fútbol en segunda B.

Así consta en la grabación del interrogatorio, al que ha tenido acceso Europa Press, en la que De Aldama relata que no tuvieron éxito en la gestión y que el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, le prometió partidos de la selección absoluta femenina y de la sub-21 en Zamora.

"¿Puedo decir en la sala lo que digo? Digo que se lo metan por el culo, obviamente, y le digo que no quiero nada", ha explicado el empresario, que era dueño del Zamora Club de Fútbol.

De Aldama enmarca las gestiones en el momento en el que "desaparece" el Club de Fútbol Reus. El investigado ha precisado que cuando desaparece una plaza en una categoría, se puede acceder a ella "cumpliendo una serie de requisitos que son deportivos, económicos y de posición en la categoría".

Según ha relatado, cree recordar que la plaza del Reus salió a la venta por unos 400.000 euros. Para conseguirla, llegó a hablar con Jorge Jiménez, el actual presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela (FVF). "Le digo, oye, si hay esta oportunidad, mándame el dinero para esto, y nos quedamos con un equipo ya en segunda B", ha apuntado.

Al hilo, De Aldama ha manifestado que la plaza la cogería el Zamora, porque "los otros dos equipos que la podían coger lo habían rechazado". Así, el plan era hacerse con dicha plaza para estar en una categoría superior y luego poder acceder a la segunda A, "que es donde realmente está el dinero". Según ha narrado, Jiménez le envía una parte del dinero a él y otra a la RFEF para cumplir con los requisitos.

LA PLAZA, AL ANDORRA DE PIQUÉ: "ME CABREA MUCHO"

En el marco de su declaración, el empresario ha aseverado que, para su "sorpresa", desde la RFEF le rechazan su candidatura y "le da la plaza al Andorra, del señor (Gerard) Piqué". "Cosa que a mí me cabrea mucho", ha subrayado porque considera que es un "equipo de inferior categoría" al Zamora, al que no se le puede otorgar una plaza "ni por méritos deportivos, ni por nada, solamente por un tema económico".

"Se me dice que, bueno, básicamente se me dice que me calle y que no proteste más, a lo que una vez más vuelvo a recurrir a Koldo y le digo: 'Oye, mira, ha pasado esto'. Y ahí él llama al CSD, llama a Rubiales (...) y le dice: 'Oye, ¿qué ha pasado aquí?'", ha relatado.

Según el empresario, el CSD le dice que "no puede hacer nada" porque es un asunto de la Federación. Y es entonces cuando Rubiales le ofrece "dos o tres partidos" de la selección absoluta femenina y de la sub-21 en Zamora "para, de alguna manera, compensar que no nos han dado la plaza".

De Aldama ha incidido en que rechazó la propuesta y que manifestó que no entendía por qué habían adoptado aquella decisión. "Bueno, más adelante lo pude entender", ha agregado.