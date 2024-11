Aldama dice que dio 15.000 euros a Santos Cerdán por "contentarle" ante el "enfado" por intervenir en una licitación

Asegura que él mismo le dio un sobre con el dinero en un bar enfrente de la sede socialista de Ferraz

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presunto conseguidor de la 'trama Koldo', el empresario Víctor de Aldama, ha declarado este jueves en la Audiencia Nacional que le dio 15.000 euros al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para "contentarle" ante el "enfado" que había provocado que interviniera en una licitación para una constructora.

Así consta en el vídeo de la declaración que ha efectuado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, de forma voluntaria en el marco de la investigación que se dirige contra él y Koldo, entre otros, por las presuntas comisiones en la adjudicación de contratos públicos para la compra de material sanitario en plena pandemia.

En la grabación, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ve cómo su abogado le pregunta por los pagos realizados por la presunta trama a varias personas. Aldama menciona entre ellas a Santos Cerdán y explica que se hizo en el contexto de "una licitación con una constructora".

"Koldo me dice que no nos metamos en el terreno de... Que hay cupos, me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán. Entonces, que ha habido... que hay mucho cabreo, que hay mucho enfado que se ha liado muy grande. ¿Y yo, qué culpa tengo? Nos habéis dicho 'qué tal' y hemos ido a esa licitación", expone Aldama.

Al final, "por contentarle" se le hace un pago de 15.000 euros, afirma. Aldama detalla que se hizo en "el bar que enfrente de Ferraz". "Si las cámaras no se borran, se puede ver perfectamente que viene el señor Santos Cerdán, entro yo y entra el señor Koldo. Y en ese bar se le entrega al señor Koldo el sobre y él se lo da al señor Santos Cerdán", describe.

Este mismo jueves, en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso de los Diputados, el 'número tres' del PSOE ha negado haber recibido dinero de Aldama, asegurando que no le conoce y que nunca ha estado con él.

"Él dice que me lo entregó con presencia de Koldo. Conmigo ese señor no ha estado nunca, insisto, nunca. No podrá decir que ha estado conmigo nunca. Que geolocalicen los móviles a ver si alguna vez he coincidido", ha añadido Santos Cerdán.