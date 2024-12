AMP. Clavijo censura la falta de apoyo de PSOE y PP en migración y ve con poco optimismo la Conferencia de Presidentes

El presidente avanza una reunión con Fejióo y prepara un decreto ley, con apoyo de Junts, si no sale la reforma de la ley de extranjería

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado este martes la falta de "altura política" de PSOE y PP para resolver la crisis migratoria en las islas y ha confesado que las expectativas de cara a la Conferencia de Presidentes del viernes no son "muy optimistas".

En la sesión de control del Pleno del Parlamento ha tildado de "decepcionante" la reunión del pasado jueves para abordar la reforma de la ley de extranjería y se ha mostrado crítico con la actitud del "PP de Madrid", que en todo caso, se sentó gracias a la intermediación del vicepresidente canario, Manuel Domínguez.

"El resultado no fue el esperado y Canarias sigue esperando, pero no practiquemos el cinismo político", ha indicado, subrayando que también hay una "dejación de funciones" del Gobierno de España que tiene la competencia en migraciones, la política exterior y el control de fronteras.

Así, ha pedido a los socialistas que "ayuden a que vengan los millones de euros prometidos" para "aliviar" la situación económica del archipiélago o promover que el Gobierno traslade a los menores susceptibles de asilo o asuma la solidaridad interterritorial de forma directa, tal y como recoge la Constitución. "Están mirando para otro lado", ha comentado.

Ha señalado que los canarios se han visto "envueltos" en la "pelea continua" que hay en Madrid y que "desvía la atención de lo importante" pero frente a ello ha reivindicado un Gobierno de Canarias "fuerte" en torno a un pacto revalidado este lunes, al margen de Vox.

"Solo se fracasa cuando uno se rinde y la sociedad canaria no se va a rendir nunca", ha comentado.

Ha reconocido que en el debate migratorio "ha faltado política con mayúsculas" pues "es la primera vez que se deja abandonado a un terriotior a su suerte" en el que hay una emergencia, y en Canarias han fallecido 615 personas intentando llegar a la costa.

En ese sentido ha explicado que "la política tiene que resurgir como instrumento para resolver los problemas" y por eso ha dicho que será "contundente" con el Gobierno y también con el presidente del PP, con el que se va reunir esta semana.

El presidente canario no ha obviado que está "enfadado y frustrado" pero tiene claro que la reforma de la ley de extranjería no saldrá sin el concurso del PP y las doce comunidades autónomas en las que gobierna.

Ha reconocido su "enfado" con el PP nacional por "condicionar" la resolución del problema de Canarias a la migración mundial pero ha insistido en que su "obligación" es buscar un acuerdo para que se "corrija una injusticia".

De cara a la cumbre del viernes ha lamentado que solo se dejan diez minutos a cada presidente para abordar la inmigración, la reforma del sistema de financiación, la vivienda y la sanidad por lo que ha reducido la Conferencia de Presidentes a "una foto" o, en todo caso, la "escenificación de la ruptura total".

Por ello va a defender una propuesta basada en el texto de la proposición de ley que se defendió en julio al que se incorpora un preámbulo con más del 90% de los puntos que incluye el acuerdo suscrito entre su Gobierno y el PP.

"La lógica establece que deberá ser apoyado. Vamos a ver con lo que nos encontramos. Pero si no, ya les puedo garantizar que al final, si esta Conferencia no tiene el resultado previsto, Canarias pondrá un decreto ley sobre la mesa, un decreto ley que sí que va a contar con el apoyo de los 7 diputados de Junts, con lo cual no habrá excusa para no poder aprobarlo y ser convalidado", ha agregado.

FRANQUIS CRITICA QUE CLAVIJO ENCUBRA A SU SOCIO

El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, ha cuestionado a Clavijo que "salió por la puerta de atrás" de la reunión del jueves "y se negó a dar una explicación", al tiempo que le ha reprochado su "grave error" al firmar un acuerdo bilateral con el PP.

"Decía que era un paso de gigante y se convirtió en la gran trampa", ha comentado, pues el portavoz del PP, Miguel Tellado, dejó claro que o el Gobierno se adhería a ese acuerdo o no habría reforma legal.

Franquis ha insistido en que "ha fallado el PP, su socio" que "ha seguido bloqueando" la solución por lo que ha instado al presidente a que "asuma su responsabilidad y lidere" este proceso porque el Gobierno canario "no está a la altura". "Unidad sí, unidad para encubrir a su socio, no", ha señalado.

La portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón, ha indicado que la Conferencia de Presidentes "llega con tres años de retraso" porque desde La Moncloa "han hecho lo imposible" por retrasarla para "hurtar el debate" a los presidentes autonómicos.

Sobre la cuestión migratoria ha comentado que "es un problema de Estado y ahí no está el PP" y no entiende que el PSOE tenga una actitud "intransigente" cuando muchas medidas del acuerdo entre el Ejecutivo canario y el PP están incluidas en el 'Pacto Migratorio Canario'.

Por ello, ha instado a Clavijo a que sea "contundente" ante el Gobierno y solicite el despliegue del Frontex, y ayuda financiera a la UE.

NC-BC: "¿CUÁL SERÁ LA PRÓXIMA HUMILLACIÓN DEL PP A CANARIAS?"

Luis Campos, portavoz de NC-BC, se ha preguntado "cuál será la próxima humillación del PP a Canarias" y en ese sentido ha pronosticado que la Conferencia de Presidentes será un "fracaso absoluto" porque los populares "no van a apoyar" la modificación de la ley de extranjería, "traicionando a Canarias y abandonando a los menores".

Asimismo ha acusado a Clavijo de ser "cómplice" de la situación porque "está sentado" en el Gobierno junto a un partido que "está traicionando a Canarias".

El presidente del Grupo Nacionalista, David Toledo, ha indicado que no le parece "ni medio normal lo que hacen PSOE y PP" porque "están más cómodos en el fango" y no se ponen de acuerdo "porque no les interesa".

En su opinión solo aplican el "tacticismo, oportunismo y desgastar al rival", algo que ha tildado de "reprobable e irresponsable", y que tiene su claro ejemplo en el "caos desorganizativo" de la Conferencia de Presidentes, donde no hay ni unos "documentos de mínimos" para poder trabajar.