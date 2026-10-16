La ampliación de los espigones de las dos fronteras de Ceuta, en marcha con las primeras inspecciones subacuáticas

Archivo - Frontera de El Tarajal, en Ceuta - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este viernes que ya se han realizado los primeros trabajos para acometer la prometida ampliación de los espigones fronterizos del Tarajal y Benzú, motivo por el que un equipo especializado de buzos ha llevado a cabo inspecciones subacuáticas.

La actuación contempla una primera prolongación de 15 metros del espigón del Tarajal, que posteriormente alcanzará los 100 metros mediante un dique vertical, así como la instalación de una red de contención de alta resistencia para impedir el paso de nadadores bajo el agua.

El ministro ha señalado que el nuevo sistema de protección sustituirá las boyas flotantes y los dispositivos provisionales actuales por un sistema de balizamiento que permitirá desplegar una red de contención de alta resistencia. El objetivo, según ha indicado, es reforzar la seguridad fronteriza e impedir que las personas intenten acceder a Ceuta nadando por debajo de la superficie del agua.

PENDIENTE DE INFORMES

Preguntado por los plazos de ejecución y la publicación del contrato en la plataforma de contratación del Estado, el titular de Interior ha asegurado que el Ministerio ya ha elaborado el informe de necesidades y el informe técnico con las características de las obras, y que trabaja con las empresas implicadas para avanzar en su desarrollo mediante un contrato de emergencia.

También ha precisado que el proyecto está pendiente de los informes preceptivos de impacto medioambiental, que deben completar las instituciones competentes. Una vez recibida esta documentación, el Ministerio podrá continuar con los trámites necesarios para ejecutar las actuaciones.

Marlaska ha defendido que los trabajos relacionados con la ampliación de los espigones se habían empezado a preparar antes del 30 de julio, fecha de la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta, y ha asegurado que el departamento está reactivando las actuaciones para avanzar en su ejecución.