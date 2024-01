Andueza (PSE) dice que aceptaría los votos de Bildu para ser lehendakari, pero descarta incluirlos en su gobierno

Ve "la amenaza" de un gobierno PNV-Bildu porque son independentistas y "en algún momento" acordarán



BILBAO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, ha asegurado este martes que estará "encantado de recibir cualquier apoyo" para presidir el Gobierno vasco tras las elecciones autonómicas, aún sin fecha, pero ha descartado dar entrada a Bildu.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha dicho que el PSE-EE aspira a ganar las elecciones para abrir "un nuevo tiempo" en el País Vasco desde "la ambición y elementos transformadores que hagan posible que Euskadi vuelva a recuperar el sitio que se merece y que en las últimas décadas ha ido perdiendo progresivamente".

Tras reiterar que el PSE-EE "sale a ganar" exponiendo "un proyecto de cambio de guión que pone el acento en cuestiones tan fundamentales como la sanidad, la educación, la vivienda, el empleo, la igualdad o la seguridad", ha dicho que sigue manteniendo y lo va a mantener "hasta el final" que los socialistas vascos no van a hacer lehendakari al candidato de EH Bildu.

No obstante, preguntado si aceptaría los votos de la coalición soberanista para ser él lehendakari, ha respondido que se presentará "con un proyecto y un programa de gobierno, y si hay otros partidos que entienden que esa es la mejor posibilidad a la vista de los resultados electorales que haya decidido la ciudadanía", estará "encantado de recibir cualquier apoyo que haga posible que esas políticas se pongan en marcha".

Lo que sí descarta, ha recordado, es que EH Bildu esté en su gobierno. "Yo aspiro a ganar, a liderar ese proyecto y a hacer una Euskadi mejor", ha insistido.

A su entender, en Euskadi es posible trasladar lo ocurrido en Navarra, "un gobierno liderado por el Partido Socialista con el PNV dentro del gobierno y con EH Bildu fuera de ese gobierno". "Yo a lo que no aspiro es a estar en un gobierno liderado por EH Bildu con el PNV dentro, yo aspiro a liderar ese gobierno, a ser lehendakari de Euskadi y a poner en el centro del debate público los problemas reales que tiene la ciudadanía y, sobre todo, las soluciones que van a hacer posible que Euskadi avance", ha afirmado.

GOBERNAR CON EL PNV

Andueza, quien ha dicho que no descarta reeditar el acuerdo de gobierno con el PNV pero aspira hacerlo con un "lehendakari socialista", ha advertido que no comparte la bilateralidad con el Gobierno central como la entiende el PNV. A su entender, es más importante "poner el acento en un mejor estatuto, porque es necesario un mejor estatuto, y no en más, más autogobierno".

Por otro lado, aunque el PNV niegue que vaya a gobernar con EH Bildu, Andueza cree que "existe esa amenaza" y ha dicho que "no sería algo nuevo" porque abertzales y jeltzales "han llegado a acuerdos de país con anterioridad" y "recientemente han firmado un acuerdo de gobierno para gobernar Pamplona, porque el PNV está dentro de ese gobierno, cosa que no ha hecho el Partido Socialista".

"Ese riesgo es evidente, es algo que está sugiriendo la izquierda abertzale y algo a lo que no se han cerrado ni Andoni Ortuzar ni Arnaldo Otegi, que "dijo que estaba dispuesto a pactar con todos, incluido el PNV", mientras que Ortuzar "dijo que si veían en riesgo la Lehendakaritza" porque los socialistas fueran a pactar con otras fuerzas políticas, los jeltzales "también estarían abiertos a pactar con EH Bildu".

Por tanto, ha advertido, el PNV "nos está diciendo que si en cualquier caso verían peligrar la Lehendakaritza, estarían dispuestos a pactar con EH Bildu".

"Son dos partidos nacionalistas de distinto corte y son partidos independentistas, porque incluso el propio Imanol Pradales ayer mismo reconoció que él era independentista", ha subrayado, para añadir que "los proyectos independentistas en algún momento se pondrán de acuerdo para poder emprender un camino, llámesele procés a la vasca, plan Ibarretxe o Lizarra II, en el que aspirarán a conseguir su objetivo", pero el Partido Socialista "va a evitar eso".

Por otro lado, tras escuchar al candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, afirmar que es independentista, Andueza entiende que su "aspiración" será convocar un referéndum de independencia "porque él mismo se declaró independentista, se reconoció como tal" y, de lo contrario "estaría renunciando a sus principios y no sería coherente".

"A mí, desde luego, en esa ecuación no me verá jamás en la vida, yo a lo que aspiro es a que los acuerdos entre diferentes contribuyan a seguir avanzando, a construir una sociedad mejor y a fortalecer las herramientas que tiene el autogobierno, para conseguir que sea cada vez mejor", ha reiterado.

LISTA MÁS VOTADA

Sobre el planteamiento que el candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha hecho al PNV de que lidere el próximo Gobierno Vasco la fuerza más votada, dejando la puerta abierta a gobernar con los jeltzales dentro de una nueva política de colaboración que ya se ha emprendido en Navarra, Andueza ha dicho que le sorprende que "algunos estén intentando repartirse el poder antes incluso de que la ciudadanía vote", por lo que ha instado a ser "respetuosos" y "esperar que la ciudadanía nos sitúe a cada uno en el sitio que nos corresponde".

A partir de ahí, ha apuntado, el siguiente paso será "valorar cuál es el escenario y, sobre todo, realizar un ejercicio de análisis de los programas electorales con los que nos presentamos algunos". En ese sentido, ha dicho que el PSE-EE es "el único partido que está poniendo propuestas encima de la mesa, que está analizando los problemas y que está bajando a tierra los verdaderos debates políticos que la ciudadanía de Euskadi está deseosa de escuchar".

"Son esas cosas las que tenemos que exponer los partidos políticos y no quién va a gobernar, cómo va a gobernar o cómo se van a repartir el poder que es, parece, en lo que están centrando sus discursos algunos", ha criticado.

ESTATUTO

Por otro lado, Andueza ha matizado que el PNV no ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para "iniciar el proceso para estudiar un nuevo estatus, porque eso no es verdad, eso es faltar a la verdad, y muchas veces los nacionalistas tienden a confundir términos". Así, ha precisado que "lo que hemos acordado es reformar el Estatuto, no crear un nuevo estatus, porque eso no es cierto".

Tras asegurar que los socialistas vasco son partidarios de reformar el Estatuto, ha recordado que estuvieron a punto de hacerlo en la pasada legislatura, "cuando teníamos acordado casi un 80% de ese nuevo estatuto y el PNV decidió echarse a los brazos de EH Bildu apostando por el derecho a decidir o por un referéndum de autodeterminación, ante lo cual nosotros nos plantamos".

Por último, sobre la aspiración del PNV a un reconocimiento nacional de Euskadi, Andueza ha defendido que "ese reconocimiento ya está la Constitución desde un principio y no ha cambiado". "España es un país plurinacional y esa plurinacionalidad está perfectamente recogida en la Constitución", ha insistido, para añadir que "lo que se pueda o se quiera retorcer en los discursos de otros partidos se lo dejo para ellos".