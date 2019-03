Anticapitalistas Madrid vuelve a constituirse como partido y se desliga de Podemos

Publicado 12/03/2019 16:00:08 CET

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Anticapitalistas Madrid, liderada por el diputado autonómico Raúl Camargo y la concejala matritense Rommy Arce, se ha registrado con este nombre a principios de mes como partido político en el Ministerio del Interior para tener "voz y espacio político propio" tras la crisis abierta desde principios de año en Podemos Madrid.

El partido Izquierda Anticapitalista, que ayudó a conformar Podemos hace cinco años, se había conformado como asociación después de que el congreso de Vistalegre I se prohibiera militar en dos partidos políticos a la vez, por lo que había acabado convertido en una corriente dentro de la formación morada, con una representación del 13 por ciento en Vistalegre II.

La sección madrileña de Anticapitalistas ha dado el paso de constituirse de nuevo como partido político por la situación actual en la región. "No nos quedaba otra después de que Podemos renunciara a presentarse a las elecciones en la capital y a competir con Manuela Carmena", han indicado a Europa Press fuentes de la nueva formación, que ya está en negociaciones con IU y Bandada Municipalista para concurrir juntos en los comicios locales.

NO HAN CONTADO CON ELLOS Y SE SIENTEN DEFRAUDADOS

Otro de los motivos es que la gestora regional actual "no ha contado con ellos" para reconstruir Podemos Comunidad de Madrid tras la marcha de su entonces candidato a las elecciones, Íñigo Errejón, y de la disolución del Consejo Ciudadano Autonómico tras la dimisión el secretario regional, Ramón Espinar, órgano en el que había importante peso de los anticapitalistas.

También les ha defraudado la candidatura oficialista a las primarias de Podemos a los comicios autonómicos, encabezada por Isabel Serra, en la que no hay miembros de la corriente anticapitalista. De hecho, la propia Serra se dio de baja de la organización y otras personas cercanas a Anticapitalistas como Jacinto Morano o Beatriz Gimeno, ya no lo están. "No nos sentimos representadas por este nuevo Podemos pablista", indican las mismas fuentes.

Por todo ello, aseguran que "no les ha quedado otra" que registrarse como partido para tener una entidad jurídica propia y poder presentar una alternativa electoral, en principio coaligada con otros actores como IU y Bancada, con los que tienen "una base trabajada". No obstante, no cierran la puerta a llegar a acuerdos con Podemos, pero "siempre basados en un proceso democrático desde abajo y listas abiertas".

Anticapitalistas Madrid ha informado a la Confederación del partido de la decisión. De momento, no se prevén situaciones parecidas en otras zonas de España ni mucho menos a nivel estatal.