Anticorrupción apunta a presunta malversación de Zapatero por no entregar las joyas de su despacho a Patrimonio

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía Anticorrupción ha apuntado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pudo haber cometido un presunto delito de malversación de caudales públicos con penas de prisión al aceptar joyas "de muy significativo valor" por parte de Arabia Saudí y no haberlas entregado a Patrimonio del Estado, "como sí hizo con otros regalos al finalizar su presidencia".

Así consta en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, en el que Anticorrupción señala que en la relación de regalos recibidos por Zapatero durante su mandato no figuran las joyas halladas en su despacho, que fueron tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros y que el expresidente atribuyó a un detalle de Arabia Saudí.

"El acta de entrega tuvo lugar el 1 de marzo de 2012 y en la relación de bienes entregados no figuran, en efecto, las joyas encontradas en la oficina de Zapatero el 19 de mayo de 2026", explica Anticorrupción, que señala que sí figura un reloj de sobremesa con esmeraldas del rey Abdullah Ben Abzulazid Al Saud, cuya acta de entrega figura el 1 de marzo de 2012.

Por tanto, "a través de su escrito, Zapatero viene a reconocer que siendo presidente del Gobierno aceptó unas joyas de muy significativo valor y que no los entregó a Patrimonio del Estado, como sí hizo con otros regalos al finalizar su presidencia", indica.

Y añade que, "de esta forma y de ser cierta su versión, resultaría que el origen de las joyas podría implicar la comisión de un delito de malversación de caudales públicos cometido" por el expresidente.

Con todo, "de alcanzar veracidad" la versión de Zapatero, "fue la recepción de las joyas en junio de 2007 en el Palacio de la Moncloa, por quien era el presidente del Gobierno, lo que convirtió esos efectos en caudal público, del que presuntamente se apropió con ánimo de lucro, al finalizar su mandato, al excluir y ocultar tales joyas de los efectos que sí declaró y entregó a Patrimonio del Estado", zanja.

Según la Fiscalía, "el delito de malversación no puede considerarse prescrito", ya que el plazo es de 15 años y Zapatero excluyó "tales joyas de los efectos que sí declaró y entregó a Patrimonio del Estado el 1 de marzo de 2012", tras concluir su mandato.

UNA CARTA A ARABIA SAUDÍ "SIN ACUSE DE RECIBO"

La incautación de esas joyas por la Policía llevó al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama a investigar a Zapatero por presuntos delitos fiscal y de contrabando. Además, el instructor le achaca el liderazgo de una supuesta red de tráfico de influencias en torno al rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en la pandemia.

Zapatero arguyó que las joyas fueron un regalo que, siendo presidente del Gobierno, recibió con motivo de la visita oficial a España del rey de Arabia Saudí entre el 18 y 19 de junio de 2007. Fue un regalo "aceptado por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto" hacia el monarca saudí, según explicó el expresidente.

El expresidente justificó su tardanza en dar explicaciones al respecto por haber enviado, el pasado mes de junio, una carta dirigida al jefe de protocolo de la Corte Real de Arabia Saudí, todo ello a través de la Embajada y "sin que figure acreditación sellada de la alegada presentación", según Anticorrupción.

"En tales circunstancias, resulta poco creíble el afán explicativo que Zapatero parecía tener cuando declaró como investigado el 18 de junio de 2026, porque ni tiene acuse de recibo de tales cartas ni el 18 de junio mencionó que dos días antes supuestamente había escrito una misiva a la Embajada de Emiratos", señala la Fiscalía, que recuerda que la defensa del expresidente propuso la emisión de una comisión rogatoria a Arabia Saudí para corroborar sus gestiones para explicar el origen de las joyas.

Anticorrupción ve "escueta" la justificación de la defensa del exdirigente socialista para el envío de una comisión rogatoria, en lo que, bajo su punto de vista, habría supuesto "un puro ejercicio de automatismo procesal". Con ello, incide la Fiscalía, se habría dado por buena "su versión del origen de las joyas".

"Es injustificado que el juzgado emita una comisión rogatoria a un país en el que, según su versión, no se entregaron los bienes y en relación con un monarca, al parecer, ya fallecido, por cuanto el foco no debe ponerse en ese país, sino en España y más concretamente en la sede de la Presidencia del Gobierno que es donde, según él, las controvertidas joyas le fueron entregadas", arguye.