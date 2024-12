Asociación de militares firma un convenio con Desokupa para formar a soldados jubilados para empresas de seguridad

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) y Desokupa han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá a sus miembros de más de 45 años formarse y trabajar en empresas de seguridad como las del grupo de Daniel Esteve, dedicadas fundamentalmente al desalojo de inmuebles 'okupados'.

Según ha explicado el presidente de ATME, Marco Antonio Gómez, el convenio firmado el lunes podrá beneficiar a 4.500 militares que hayan alcanzado los 45 años y no hayan conseguido la condición de soldado permanente, por lo se ven obligados a abandonar el cuerpo.

"Va a ayudar a la formación de nuestros socios que tengan que abandonar las Fuerzas Armadas o quieran buscar un trabajo mejor, habida cuenta de las condiciones y los salarios actuales", ha señalado Gómez en un vídeo compartido en la red social TikTok. Será una "formación adecuada" para que los soldados y marineros puedan reincorporarse a la vida civil o trabajar en cualquier empresa de seguridad, en palabras de Gómez.

Gómez ha puesto el foco en que Desokupa se dedica al sector de la seguridad, al que la Tropa y Marinería "están ligadas" y ha arremetido contra el Ministerio de Defensa porque "no se preocupa por el futuro ni la carrera" de los militares españoles. "El Ministerio no cumple, no homologa los cursos, no nos da una salida, así que nuestra asociación se ha echado sobre la espalda ese peso", ha añadido.

De su lado, el líder de Desokupa, Daniel Esteve, ha anunciado en la red social X (antes Twitter) que el primero de "los muchos cursos" que se impartirán tendrá lugar en enero en Madrid. "Se acabó el dejar tirados a nuestros militares, un saludo, Margarita", ha concluido.