La Asociación Víctimas del Terrorismo reúne a más de 200 personas en su XV Encuentro de Asociados

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas del Terrorismo ha reunido este sábado a más de 200 personas, víctimas del terrorismo, en el Parque de Atracciones de Madrid en el marco de su XV Encuentro Nacional de Asociados.

La cita, que ha comenzado con un emotivo minuto de silencio por todas las víctimas del terrorismo, ha contado con la participación de la presidenta de la AVT, Maite Araluce; la presidenta de Honor de la AVT, Ángeles Pedraza; el consejero de la AVT, Miguel Folguera, y cientos de asociados procedentes de todos los puntos de España.

En su discurso, Araluce ha destacado que el evento supone una jornada para recordar a "aquellos a los que un día la barbarie terrorista decidió arrancar". "Mientras sigamos recordándoles, su memoria permanecerá viva no sólo en nosotros, también en la de una sociedad que no debe olvidar", ha clamado, según ha informado la AVT en un comunicado.

En el marco del acto, se ha celebrado una comida en la que se ha proyectado un vídeo resumen de todas las actividades llevadas a cabo por la asociación durante el 2023 y ha tenido lugar la tradicional rifa de la asociación.

Posteriormente, se han entragado los regalos de Navidad a los niños presentes, quienes han podido fotografiarse con algunos personajes de dibujos animados, además de disfrutar de las atracciones del lugar.

La AVT ha agradecido la colaboración en este XV Encuentro de Asociados de entidades como Renfe, Revlon, La Chinata, Blue Banana, el musical 'Malinche', el musical 'We will rock you', Real Betis Balompié, Sweet Space, Karting de Carlos Sainz, Hammam Al Andalus, Obando, El Corte Inglés, Bandai, Bowling Chamartín, Autocine de Madrid, Madrid Fly y Bodega Vega.