La Audiencia Nacional pide informe a la Ertzaintza sobre las "cenas de Navidad" de homenaje a presos de ETA

Acepta la competencia para investigar las cenas celebradas en Bilbao, Hernani y Ondorroa



MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha pedido informe a la Ertzaintza sobre las "cenas de Navidad" de homenaje a presos de ETA celebradas en Bilbao, Hernani y Ondorroa.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha aceptado la competencia para investigar dichas "cenas" y ha acordado abrir diligencias previas a raíz de la denuncia que presentó Vox el pasado enero contra los responsables de dichas convocatorias.

En el marco de la resolución, ha solicitado a los agentes que le entreguen un informe sobre "los concretos mensajes que fueron difundidos, la identidad de las personas homenajeadas y demás circunstancias concretas de los hechos denunciados en las tres localidades".

El instructor ha adoptado esta decisión a petición del Ministerio Público al entender que los hechos denunciados serían indiciariamente constitutivos de "delitos relacionados con el terrorismo" que son de competencia de la Audiencia Nacional, según consta en el auto de 29 de abril.

En la denuncia de Vox, a la que también tuvo acceso esta agencia de noticias, se explica que el 31 de diciembre de 2023 se celebraron en esas tres localidades "teatralizaciones callejeras de una 'Cena de Navidad' como homenaje a integrantes de ETA". Y apunta que en las mismas se exhibieron fotografías de etarras que están en prisión "condenados por su intervención en asesinatos de la banda terrorista".

Sobre el homenaje de Hernani, la formación indica que la cena se celebró en plena calle y miembros de 'Ernai' --que califican de organización juvenil próxima a Sortu-- dispusieron "una cena de fin de año con mantel, platos, vasos, velas y 10 sillas vacías, una por cada vecino etarra de la localidad encarcelado". Añade que en los respaldos de los asientos pegaron las fotografías de los presos y que en las otras dos teatralizaciones se actuó de manera similar.

"Estas 'mesas de Navidad' han sido apoyadas por Sortu, sin embargo, desconocemos si asistieron a las mismas o si el apoyo fue de forma económica para su organización", matiza, e insiste en que estos actos "integran la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo pues, la exhibición de las fotografías de los integrantes de ETA condenados por su intervención en asesinatos realizada de forma pública, supone otorgarles el apoyo y reconocimiento a su actividad, y por contrario, la humillación de las víctimas".

PARA VOX, NO LES AMPARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Por otro lado, indica que esos actos celebrados en la calle "debieron tener la autorización de los respectivos consistorios, pues no hay noticia de que la fuerza pública actuara para que no se celebrasen". Y advierte que no están amparados por la libertad de expresión.

"Incluso la especialmente protegida como sería la libertad de posicionamiento político no puede amparar acciones que han merecido el grave reproche penal, como son asesinatos por los que los indicados fueron condenados", abunda.

Y recuerda al hilo que los homenajeados están en prisión "por su condena por unos hechos execrables que no sólo no son merecedores de alabanza o loa alguna sino al contrario, deben ser receptores de todo el rechazo de la sociedad". Por eso, indica que la mera presencia de su fotografía que les muestra "como ejemplo de actitud y de acción (...) es reprochable, pues constituye un mensaje de odio".