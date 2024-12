El Ayuntamiento de València pasará al Gobierno una primera factura de 138 millones por daños causados por la dana

El PP lamenta que "no espera mucho" del PSOE, mientras los socialistas ven "insultante" la gestión del consistorio

VALENCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valencia pasará una primera factura al Gobierno central por un montante de 138,7 millones de euros por daños causados por la dana del pasado 29 de octubre en tres pedanías del sur de la ciudad, según ha informado este viernes el consistorio en un comunicado.

Esta administración local ha indicado que ya tiene una primera estimación de daños causados por las inundaciones provocadas por este temporal y ha concretado que la cifra asciende a 138.751.535 euros por obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones municipales, así como gastos de emergencia.

El Ayuntamiento ha señalado que esta "será una primera factura" que pasará al Ejecutivo central, teniendo en cuenta el Real Decreto que permite hasta el 6 de febrero presentar toda la documentación necesaria sobre daños causados por la dana.

Este Real Decreto recoge la estimación de importes a tener en cuenta para solicitar ayudas para obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras municipales (art. 5 del RD-ley 6/2024, y apartado. Tercero del Acuerdo del Consejo de Ministros de 5-11-2024) de Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El consistorio ha apuntado que por este apartado las obras a pagar por el Estado son en edificios municipales (valoración IVE) por 6.620.028 euros; infraestructuras municipales (valoración IVE), por 13.711.805 euro; Infraestructuras Servicio Ciclo Integral del Agua, por 96.442.299,03 euros; y de infraestructuras del Consell Agrari Municipal 7.148.113,76 euros.

A esto se suman otros gastos (art. 4 del RD-ley 6/2024 y apdo. segundo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 5-11-2024) - Ministerio del Interior del Ministerio de Interior): gastos de emergencia por 3.716.308, 44; contratos de emergencia de Devesa-Albufera por 8.481.371,11 euros, contratos de emergencia de parques y jardines por 1.453.208,01 euros; 1.178.403 euros para financiar prestaciones básicas de servicios sociales (art 80 del RD-l 7/2024) y Otros gastos pendientes de contabilizar hasta 6 de febrero.

El Ayuntamiento de València ha apuntado que espera que el Gobierno financie esas cantidades hasta "el cien por cien, que no ponga trabas y que no lo compute al endeudamiento de los ayuntamientos".

El portavoz del ejecutivo del Ayuntamiento de València que integran PP y Vox, Juan Carlos Caballero (PP), en declaraciones a los medios de comunicación antes de la sesión ordinaria del Pleno de diciembre del consistorio, ha precisado que la valoración de daños de más de 138 millones se ha realizado por parte de la administración local y a través de un informe de Tragsa.

"Esperemos que el Gobierno de España, que Pedro Sánchez, que el Partido Socialista, tal y como se comprometió a pagar las facturas de esta emergencia y de estos daños ocasionados por esta catástrofe, lo haga. Esperamos del Partido Socialista y del portavoz socialista en este Ayuntamiento que se ponga del lado del Ayuntamiento de València", ha enfatizado.

PP ACUSA DE "TACTICISMO ELECTORAL" A PSPV

El edil ha recalcado que el consistorio valenciano fue "afectado" por la dana y "ha sufrido duramente las consecuencias de esta catástrofe". "Ahora mismo tenemos que levantarnos y, como municipio afectado, lo que le pedimos al Gobierno de Sánchez es también que nos ayuden", ha insistido.

Sin embargo, ha agregado que "no espera mucho" del PSOE, al que ha calificado como un partido que "hace unas semanas decía que iba a aprobar el presupuesto municipal para 2025 de este consistorio porque la ciudadanía requería de la unidad de todas las fuerzas políticas para ayudarles a recuperar la normalidad; y hoy se desdice".

"Lo que le importa ahora es hacer política, es intentar jugar al tacticismo electoral y es intentar recuperar votos mientras la gente está intentando recuperar sus vidas, su hogar y sus recuerdos familiares", ha reprochado Caballero.

Asimismo, ha afirmado que el consistorio "con carácter prioritario" está ayudando a las pedanías afectadas, con la movilización presupuestaria para "poder atender a esa emergencia y para poder reparar las infraestructuras dañadas".

PSPV: "INTENTAN DESVIAR RESPONSABILIDADES"

Por su parte, el portavoz del PSPV-PSOE en el consistorio, Borja Sanjuán, ha tachado de "insultante" que el Ayuntamiento cuantifique en más de 130 millones los gastos por la dana y "presupueste diez", lo que a su juicio implica que hay "cosas importantes, necesarias y urgentes sin pagar, porque la alcaldesa ha decidido que no son importantes, urgentes y necesarias".

El socialista ha reprochado que "el nivel de indolencia es muy grande" y ha acusado al Ayuntamiento de València y la Generalitat de "intentar hacer ver como si no fueran Estado y no tuvieran responsabilidades", aunque ha subrayado que "sí tienen".

En este sentido, ha censurado que "el Ayuntamiento ha dado cero euros en ayudas a las personas afectadas, y las pedanías, con los recursos que tiene València, las han limpiado fundamentalmente voluntarios", por lo que ha tildado de "insultante" la gestión.

"Ahora, además, se intentan desviar las responsabilidades incluso en materia presupuestaria a otras administraciones", ha criticado, al tiempo que ha agregado que el Ayuntamiento de València "tiene 1.200 millones de presupuesto y es el más saneado de España, por lo que tiene la capacidad de hacer los contratos de emergencia que quiera". "No los hace porque no quiere; y no invierte porque no quiere; y no destina recursos a los afectados porque no quiere", ha aseverado.

En este sentido, ha acusado a la alcaldesa de València, María José Catalá, de estar "más pendiente de estar en la línea de sucesión de Carlos Mazón que de ser alcaldesa de València". "Catalá, el día 29, dejó de ser alcaldesa de Valencia y pasó a ser sucesora o posible sucesora de Carlos Mazón", ha insistido.

Al respecto, ha añadido que la primera edil valenciana "en estos momentos está más preocupada de tapar sus responsabilidades en la gestión y de tratar de no quemarse que de ayudar a las pedanías de València, y ya no te digo ni siquiera al área metropolitana, donde hay ayuntamientos que están a centenares de kilómetros que han estado más presentes que el de València", ha criticado.

FEMP

El consistorio ha recordado en un comunicado que el martes pasado Catalá (PP) impulsó en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una declaración institucional, aprobada por unanimidad, donde se incluían "puntos importantes para la financiación de entidades locales" ante la dana.

Así, ha detallado que "uno de ellos exigía modificar el régimen de ayudas a corporaciones locales por gastos de emergencia", para "incluir el coste de los trabajos llevados a cabo con medios propios, ya sean materiales o humanos; así como el relativo a las subvenciones directas a entidades locales para obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal, financiando hasta el cien por cien del coste de las obras e incluir el coste de los trabajos llevados a cabo con medios propios".

Además, se exigía "modificar el artículo 234 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público" para "incluir en su apartado primero un nuevo supuesto, de carácter excepcional, en el que se permita la contratación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de la obra, cuando el objeto del contrato sean actuaciones de reconstrucción derivadas de una catástrofe natural o de cualquier otra índole".

PRESUPUESTO

El consistorio ha resaltado que ya está ejecutando 18,25 millones de euros de su presupuesto de 2024 para trabajos de reconstrucción, ayudas a familias, comercios, autónomos afectados, y gastos de personal ante los efectos de la dana.