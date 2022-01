Aznar "entiende perfectamente" el 'no' de Casado a la reforma laboral de Sánchez, que ve "innecesaria" y "absurda"

Ve una "buena iniciativa" que Casado llame a Sánchez por la crisis de Ucrania porque muestra la "irresponsabilidad" del jefe del Ejecutivo

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este lunes que "entiende perfectamente" el voto en contra del PP a la convalidación en el Congreso de la reforma laboral cuando el Ejecutivo "ni se ha molestado" en llamar al primer partido de la oposición. Además, ha señalado que el acuerdo que han sellado Gobierno y agentes sociales para una nueva legislación laboral es "tan irrelevante" que se lo "podrían haber ahorrado", llegando a calificarla de "innecesaria" y "absurda".

"Desde el punto de vista de lo que es la decisión parlamentaria, por qué voy a votar una cosa que es que ni se han molestado en llamarme para preguntarme mi opinión. Pues yo eso lo entiendo perfectamente", ha declarado Aznar en una entrevista en la cadena Cope, que ha recogido Europa Press, al ser preguntado por el 'no' de Pablo Casado a esa reforma, que se votará este jueves en el Congreso.

Aznar ha asegurado que a él le parece que esta reforma laboral del Gobierno es "absolutamente innecesaria" y "absurda", y ha recalcado que en España se está creando empleo "afortunadamente" con la reforma laboral aprobada en 2012. A su entender, si está "funcionando, pues no la toquen".

Además, ha subrayado que "lo que se ha tocado de la reforma laboral es tan irrelevante, que es que yo digo 'pues oiga, se lo podría haber ahorrado'". Dicho esto, ha reiterado que "entiende perfectamente la posición del PP". "Si a mi no me llaman, si no quieren hablar conmigo para qué me piden que vote, es que no tiene ningún sentido", ha enfatizado.

A finales de diciembre, la fundación FAES que preside Aznar avaló la estrategia negociadora de la CEOE en la reforma laboral acordada con el Gobierno y los sindicatos y señaló que ese pacto "consolida" aspectos "fundamentales" de la legislación que aprobó el PP en 2012. Según añadió entonces, si el objetivo de la patronal "era limitar el daño que las soflamas demagógicas del Gobierno y sus socios parecían anticipar", el resultado del acuerdo alcanzado "avala la negociación llevada a cabo por la CEOE".

DECISIÓN "CORRECTA" QUE CASADO LLAME A SÁNCHEZ POR UCRANIA

Por otra parte, Aznar ha valorado la decisión de Pablo Casado de descolgar el teléfono y llamar a Pedro Sánchez por la crisis entre Ucrania y Rusia. "Me parece una buena iniciativa en sí misma porque creo que es la decisión correcta y porque pone de relieve la enorme irresponsabilidad del jefe del Gobierno", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que un "mínimo de ejercicio de responsabilidad es lo que se le debe pedir a un gobernante" y ha añadido que le parece "asombroso" que Sánchez no diera el paso de hablar con la oposición. A su entender, eso es "una señal muy clara del daño que se está haciendo a las instituciones y al funcionamiento institucional".

Así, ha subrayado que "no es posible" que se diga que se está viviendo "la crisis más grave desde el final de la guerra fría" y que el presidente del Gobierno, "que ha mandado fuerzas de combate a las zonas de riesgo y posible zona de guerra", no haya comparecido en el Congreso de los Diputados ni llamado a los grupos parlamentarios.

"No es posible, es un ejercicio de irresponsabilidad enorme, máxima", ha proclamado.