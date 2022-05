Bal acusa a Robles de dar la cabeza de Paz Esteban para no tener que dimitir ella por los espionajes

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz nacional del partido, Edmundo Bal, ha acusado este miércoles a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de dar la cabeza de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, para no tener que dimitir ella tras los espionajes a líderes independentistas y la intromisión a su terminal, al del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Como van a por tu cabeza, pones la cabeza de la del CNI para que no se lleven la tuya", ha afeado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, al ser cuestionado sobre si Robles debería dimitir. Para Bal, la titular de Defensa debería "haber convencido" a Sánchez para que no cesaran a Esteban.

Bal ha reprochado al Gobierno que hayan utilizado el término 'sustitución', en lugar de dimisión: "¿Se han creído que somos tontos? Según el portavoz 'naranja', Robles no sabía "ni cómo explicarse" al anunciar el cambio de dirección del CNI, algo que hizo "precisamente para no tener que dimitir ella".

Sobre la nueva directora, Esperanza Casteleiro, Bal se ha preguntado si va a utilizar criterios técnicos o criterios políticos "para beneficiar que Sánchez termine la legislatura" y "canjeando" con la seguridad nacional. También, se ha cuestionado si a partir de ahora el CNI "está en manos" del presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien señaló que apoyarían al Gobierno "si no vuelven a hacer".

"Me preocupa que Oriol Junqueras diga que van a sostener al Gobierno con tal de que no lo vuelvan a hacer. La persona que ha sido condenada por sedición, malversación, desobediencia, indultado por el Gobierno y que sale de la cárcel y dice que lo volverá a hacer pone como condición al Gobierno que no lo vuelva a hacer", ha criticado, al tiempo que se ha preguntado si el CNI verá "menguada" su capacidad operativa "por culpa de Junqueras".