Barbón, López Miras y Moreno dudan de que la Conferencia de Presidentes consiga un acuerdo en financiación

SANTANDER 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de Asturias, Murcia y Andalucía han expresado sus dudas de que el Gobierno y las comunidades puedan alcanzar un acuerdo en materia de financiación en la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Santander, aunque se han mostrado optimistas en poder llegar a un mínimo consenso en las otras materias que se abordarán en esta cumbre.

Así se han ido expresando Adrián Barbón, Fernando López Miras y Juanma Moreno en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, antes de arrancar esta Conferencia de Presidentes que se desarrolla en el Palacio de la Magdalena.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha expresado que viene al Palacio de la Magdalena "a dialogar", dado que la región más perjudicada a su juicio es la murciana, que además padece "la mayor presión migratoria" en la Península Ibérica.

Tras recordar que hay obligación de hacer dos conferencias de este tipo al año, ha considerado que será "complicado" que con 10 minutos de intervención y sin réplica de cada presidente se puedan alcanzar acuerdos.

Eso sí, ha dicho que la Conferencia de Presidentes debería de servir para al menos fijar un calendario que en el corto plazo sirva para abordar la financiación autonómica.

Preguntado sobre la negativa del PP a reformar el reglamento para el reparto de inmigrantes menores de edad, se ha limitado a repasar algunas de las medidas de su gobierno para la recepción de extranjeros para a continuación preguntarse "qué más puede hacer Murcia" en la materia, dado que ya son un ejemplo de "solidaridad". "No puede ser que la Región de Murcia tenga un 223% sobrepasada su capacidad de acoger inmigrantes. Solo pedimos igualdad", ha abundado.

Por último y en materia de vivienda, ha dicho que llega a Santander "con optimismo", si bien el problema nace "hace dos años cuando el gobierno presentó una ley anunciada por Bildu y sin consenso con otras comunidades autónomas".

MORENO SE MUESTRA OPTIMISTA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cogía el relevo de la entrevista tras el presidente murciano en el mismo foro, señalando que todos los andaluces llegan a la cita "optimistas" y con "ánimo constructivo y positivo", si bien ha criticado la "poca información" por parte del Gobierno que hace bajar sus "expectativas".

Una conferencia "un poco forzada por la presión judicial" que han ejercido algunas comunidades autónomas, según su opinión, a la que suma que estas reuniones deberían ser "útiles" y servir para fijar, al menos, la fecha en el calendario de la siguiente reunión de alto nivel.

Tras mostrarse de acuerdo con Barbón en cuanto a que el Consejo de Política Fiscal y Financiera es el foro para hablar de financiación, ha reparado en que Andalucía "es la gran perdedora" del actual modelo.

En todo caso, un "frente común" de presidentes del PP no debe de ser para "hacer caer a un gobierno", sino para apuntalar "principios fundamentales" como la igualdad.

De otro lado, sobre vivienda, ha dicho que en Andalucía faltan 90.000, una situación ante la que propone quitar presión fiscal o poner a disposición más suelo para su construcción. "En España, muchas personas han hecho su plan de pensiones con una segunda vivienda. Démosle seguridad", ha zanjado.

ASTURIAS, SIN ESPERANZA EN ACORDAR LA FINANCIACIÓN

El presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha aseverado antes de arrancar la cita en declaraciones a Radio Televisión Española recogidas por Europa Press que este foro no es el adecuado para lograr acuerdos en materia de financiación.

"No es el foro, quien tiene las competencias es el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha abundado. Aquí, "lo que va a haber son las posiciones de cada uno, pero no es el ámbito para llegar a acuerdos, no hay el sosiego necesario", ha señalado.

En materia de vivienda, el presidente asturiano ha dicho que tenía esperanzas de llegar a un acuerdo hasta que ha escuchado a presidentes del PP hablar de derogar la ley en vigor.

"Hay que dar respuesta a los problemas de la gente hoy. Nosotros tenemos la vía fiscal asturiana que en vez de bajar impuestos a los ricos, teledirigimos las deducciones a la clase media", ha apuntado, repasando algunas de las medidas fiscales del Principado.