Las bases de Podemos avalan el acuerdo con ERC en Cataluña y los pactos de coalición en Canarias y Valencia

La diputada de Podemos, Ione Belarra, y el diputado de ERC, Gabriel Rufián, en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los inscritos de Podemos han avalado el acuerdo de colaboración con ERC en Cataluña y los pactos para listas de unidad con otras organizaciones de izquierda en Canarias y Comunidad Valenciana.

Según han indicado desde el partido, el 87,7% de los participantes han respaldado estos acuerdos en una consulta exprés en las que la participación superó los 10.000 inscritos en apenas cuatro horas. En contraposición, 1.230 personas emitieron su voto en contra de estos pactos, es decir, el 12,2%.

En el caso de ERC se trata de un acuerdo de colaboración inédito por el que los morados no se presentarán en Cataluña, apoyarán la candidatura de ERC con la incorporación de dos miembros en los puestos 6 y 10 de la lista de los republicanos en Barcelona como independientes. Por otro lado, Rufián colaborará en la campaña electoral fuera de Cataluña junto a Irene Montero.

Aparte, se refrenda la coalición suscrito por Podemos junto a Nueva Canarias, IU y Movimiento Sumar bajo la marca propia 'Unidad del Pueblo Canario' y también la lista de unidad en la Comunidad Valenciana junto a Compromís, IU y ERC en la que ostentarán el primer puesto en la circunscripción de Alicante con el nombre 'Compromís-Front Valencià para la papeleta'.