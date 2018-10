Batet espera que "la razón se imponga" y el Congreso no rechace de nuevo la senda de estabilidad

Publicado 08/08/2018 13:03:52 CET

No vería lógico que no se aproveche la mayor flexibilidad que ofrece Bruselas a España para cumplir los objetivos de déficit

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha dicho este miércoles que confía en que "la razón se imponga" y el Pleno del Congreso no vuelva a rechazar la senda de estabilidad cuando el Gobierno la presente por segunda vez.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Batet ha afirmado que confía en que "la razón se imponga y los grupos parlamentarios reconsideren su posición", de manera que abandonen el "tacticismo partidista" que, a su juicio, aplicaron en la votación del pasado 27 de julio.

Desde su punto de vista, "no es muy razonable" que en aquel momento los partidos rechazaran los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 2019-2021 propuestos por el Gobierno de Pedro Sánchez y el límite de gasto no financiero para 2019, ya que eso incluía un mayor margen en el cumplimiento de los objetivos de déficit, pactado por el Ejecutivo con la Comisión Europea.

Por tanto, la ministra espera que los grupos parlamentarios no vuelvan a rechazar en el Congreso "esa mayor flexibilidad", que supone dos décimas más de déficit para las autonomías, dos para la Seguridad Social y una para la Administración General del Estado. "En esto hay que pensar en el beneficio de los ciudadanos", y "no parece lógico" que "si disponemos de ese dinero, lo rechacemos", ha recalcado.

VOTAR EN FUNCIÓN DEL CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

Batet ha señalado que el Ejecutivo de Sánchez es "perfectamente consciente" de que solo tiene 84 diputados. Sin embargo, espera que los demás partidos --incluido el PDeCAT, que ha condicionado su apoyo al Gobierno en el Congreso con su actuación respecto a Cataluña-- se posicionen sobre las distintas iniciativas parlamentarias dependiendo del contenido de las mismas, y no de otros asuntos.

Además, ha insistido en que cuando el PSOE impulsó la moción de censura contra Mariano Rajoy lo hizo "por responsabilidad", tras la sentencia judicial sobre la trama Gürtel, y no sabía si iba a prosperar. Todos los diputados votaron "libremente" lo que consideraron oportuno y "no dimos nada a cambio ni les prometimos absolutamente nada", ha asegurado.

PIDE A TORRA QUE RESPETE AL REY

Por otro lado, la titular del Ministerio de Política Territorial ha criticado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, rechace la presencia del Rey Felipe VI en el acto que se celebrará en Barcelona por el primer aniversario de los atentados terroristas perpetrados en la capital catalana y en Cambrils (Tarragona).

"El Rey es el Rey de todos los españoles. Por tanto, también de los catalanes, porque seguimos y seguiremos en España", ha afirmado. Asimismo, ha defendido que el homenaje a las víctimas de un atentado terrorista "no es momento para la política partidista" y ha pedido respeto para "todas las instituciones", incluida la Jefatura del Estado.

Por último, Batet se ha referido al encuentro que mantuvo el pasado 1 de agosto la Comisión Bilateral del Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, que ha calificado de "paso importante" ya que llevaba siete años sin reunirse.

La ministra, que presidió la reunión junto al conseller catalán de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Ernest Maragall, ha dicho que el objetivo era poner en marcha todas las comisiones de trabajo previstas para "empezar a desencallar" temas como las infraestructuras, las inversiones, el traspaso de competencias y la reducción de la conflictividad judicial entre ambas Administraciones. "Sobre algunos se podrá llegar a acuerdos y sobre otras no", ha agregado.

En cuanto al derecho de autodeterminación, reivindicado por el Govern, Batet ha insistido en que "no existe" porque el ordenamiento jurídico español no lo contempla y la Constitución no lo permite, y que esa es la posición que mantiene el Gobierno.