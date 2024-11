Begoña Gómez rechaza declarar en Asamblea de Madrid y dice que es víctima de bulos que tienen un objetivo político

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar en su intervención en la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid para aclarar si hubo trato de favor con ella en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La mujer del presidente del Gobierno ha sido la primera persona en comparecer en la Cámara de Vallecas en el marco de esta comisión impulsada en junio por el PP para "limpiar el nombre" de la UCM a raíz de las noticias que estaban publicándose en prensa sobre las cátedras de Gómez y sus másteres en este centro público.

En su primera intervención en la sala Caserón de San Bernardo de la Asamblea ante la comisión de investigación, con gran expectación mediática y un centenar de medios acreditados, la esposa del jefe del Ejecutivo, que ha acudido acompañada de su abogado, Antonio Camacho, ha explicado que se acogía a su derecho a no responder, toda vez que el proceso se encuentra judicializado.

"Más pronto que tarde la verdad pondrá las cosas en su sitio", ha lanzado Gómez tras cargar contra los "bulos" y remarcar que ella se ha labrado una "vida profesional" con "mucho esfuerzo y con plena dedicación como una más como hacen millones de mujeres".

INTERVIENE UN MINUTO

Gómez arrancaba su intervención indicando que expondría en "un minuto" suposición para aclarar lo ocurrido. "Desde hace 25 años trabajo en consultoría y docencia. He coordinado equipos, he dirigido proyectos, he asesorado a más de medio centenar de profesionales en el sector privado y en el tercer sector", ha arrancado la mujer del presidente del Gobierno.

Ha narrado cómo hace 12 años arrancó una colaboración con la UCM como codirectora de un máster para formar a profesionales especializados en proyectos sociales y en proyectos de sostenibilidad. Es en 2020 cuando esta colaboración se "amplía" con la creación de la cátedra extraordinaria. "Una cátedra extraordinaria que es una práctica habitual dentro de las universidades públicas", ha argumentado Begoña Gómez.

De hecho, en este momento ha cargado contra esta comisión y "la colección de denuncias judiciales y cantidad de bulos" que tienen un objetivo político. "Todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas, tras cumplir con mi obligación de comparecer en esta comisión. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio", ha rematado la esposa del presidente del Gobierno.

En concreto, Begoña Gómez Gómez está siendo investigada por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, además de apropiación indebida del software que patentó en el marco del máster de la UCM que codirigía e intrusismo profesional.

PP LE ACUSA DE USAR SU MATRIMONIO PARA SU BENEFICIO

La comisión ha arrancado pasadas las 10.10 horas con la intervención del Grupo Parlamentario Popular, al ser el autor de la petición de la comparecencia de Begoña Gómez. La primera en tomar la palabra ha sido la portavoz del PP en la comisión, Mercedes Zarzalejos, quien ha acusado a la mujer del presidente de haber utilizado su matrimonio "para beneficio en sus negocios" con su "disfraz" de experta para codirigir los másteres y apropiándose del 'software' del centro universitario.

Asimismo, ha cargado contra el silencio de la compareciente, que entiende que "solo puede justificarse en dos cosas: o bien, ante tantas evidencias, no tiene defensa; o bien, tiene una falsa", al tiempo que ha afirmado que su trabajo ha afectado a la "imagen reputacional" de la UCM y ha calificado de "indignante" que no de "ni una sola respuesta" a los profesionales del mundo universitario".

PSOE VE UNA "COMISIÓN DISPARATE"

La portavoz del PSOE en la comisión, Marta Bernardo, ha cargado contra la "comisión disparate" que busca que Telemadrid "haga sus mayores datos de su historia", pero que no busca esclarecer lo sucedido.

"¿Usted cree, señora Gómez, que buscan, una vez más, linchar al presidente del Gobierno linchando a su mujer?", ha preguntado Bernardo, quien considera que "investiga el que quiere saber" y que la "derecha y la ultraderecha" "no quieren saber nada". Ha rematando pidiendo que cuando el juez Peinado "no tenga más remedio que archivar el caso" porque "no va a encontrar absolutamente nada", la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el "séquito" pidan "disculpas uno a uno".

VOX: "SÁNCHEZ ES AUTOR INTELECTUAL DE LA TRAMA"

Por parte de Vox, ha tomado la palabra la diputada Ana Cuartero quien ha arrancado su intervención exponiendo ante Gómez que su marido es "el autor intelectual de la trama de corrupción" que ha motivado la comisión y ha cuestionado qué méritos tenía "además de ser mujer del presidente del Gobierno" para acceder a la dirección de dos másteres y la codirección de una cátedra cuando "no tiene titulación universitaria".

"Señora Gómez, su marido, como número uno de la trama, la ha utilizado a usted como testaferro. Ha implicado a varios ministros, Ábalos, Nadia Calviño, Óscar López. Se ha aprovechado de diferentes instituciones públicas y privadas. La Universidad Complutense, la Universidad Rey Juan Carlos, el Instituto de Empresa, la Asociación del Deporte Español o la empresa pública Red.es. Pero le pregunto, ¿ha dirigido la trama él solo?", ha lanzado ante Begoña Gómez.

A MÁS MADRID SE LE RETIRA LA PALABRA

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha acusado al PP de usar las instituciones para sus propios intereses y valerse de su mayoría parlamentaria para impedir una comisión de investigación "plural y democrática".

El principal partido de la oposición en la Asamblea ha lanzado acusaciones de "censura" contra la presidenta de la comisión de investigación, Susana Pérez Quislant, al impedirle llevar a este foro la cuestión de "infrafinanciación" de la universidad pública por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El objetivo de esta comisión, ha denunciado Bergerot, es "sacar el foco de las miserias de su gestión mientras Isabel Díaz Ayuso disfruta de un ático pagado por no sabemos quién a cambio de quién". "El PP tienen lo que quería, un día de titulares sobre la esposa del presidente, para que por un día salga del foco la gestión negligente de su compañero Mazón, que ha costado vidas, igual que la de Ayuso, al frente de los protocolos de la vergüenza, costó horas en la pandemia", ha denunciado.

TENSIÓN CON LA PRESIDENTA

Toda la sesión ha estado marcada por la tensión con la presidenta de la comisión a quien la oposición ha acusado de intentar "censurarles" y de coartar sus intervenciones mientras no hacía lo propio con la 'popular'.

Desde un inicio, el PSOE mostraba su rechazo a la presencia de medios de comunicación gráficos dentro de la sala, a lo que Pérez Quislant le respondía que les iban a dejar "hacer su trabajo". Los socialistas también se quejaban en varios momentos de las intervenciones del PP --cuando la portavoz decía que había aprovechado "las instituciones del Estado para sus fines particulares"-- o cuando Vox ha tachado de "autócrata" a Sánchez.

En el caso de Más Madrid ha sido constante, ya que Quislant entendía que Bergerot no se ha ceñido al "objeto concreto" de la comisión, al tiempo que la portavoz de la formación le ha acusado de "mentir".

Tras Gómez también intervienen en esta primera sesión el rector de la UCM, Joaquín Goyache, investigado también por el juez Peinado en el marco del 'caso Begoña', y la interventora de la universidad, María Elvira Gutiérrez-Vierna.