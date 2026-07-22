<b>La AVT denuncia que el Gobierno Vasco dificulta su labor tras conceder dos nuevos beneficios a presos de ETA</b>

Archivo - Entrada del centro penitenciario Álava - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado que el Gobierno Vasco ha concedido dos nuevos beneficios penitenciarios mediante la aplicación de la flexibilización de grado a los presos de ETA Alberto López de la Calle y Juan Ramón Carasatorre.

En un comunicado, la AVT ha cargado contra la política penitenciaria del Gobierno Vasco, ya que la asociación asegura que se les ha informado de que dejarán de trasladarles con antelación suficiente estas resoluciones, lo que imposibilita que los equipos de psicólogos informen en persona a las víctimas de los condenados por delitos de terrorismo.

En el caso de Carasatorre, la AVT ha señalado que ha obtenido esta medida de flexibilización después de que la Audiencia Nacional revocara una decisión anterior por estimar que no reunía los requisitos necesarios.

Con estos dos nuevos casos, la AVT ha contabilizado 122 progresiones al tercer grado y 25 flexibilizaciones mediante el artículo 100.2 concedidas desde que el Ejecutivo autonómico asumió las competencias en materia penitenciaria. Como consecuencia, de los aproximadamente 120 presos de la banda que continúan en prisión, solo 36 permanecen en régimen ordinario.

La asociación ha alertado de que, de mantenerse este ritmo, "en dos o tres años apenas quedarán presos de ETA en las cárceles". "Esto confirma que el Gobierno Vasco está más preocupado por los presos de ETA que por las víctimas del terrorismo, situando a los terroristas en el centro de sus políticas y anteponiéndolos a quienes sufrieron sus crímenes", ha denunciado.

La AVT ha subrayado que esta decisión coincide con el reciente cambio en su presidencia y con el incremento de sus acciones de protesta y críticas hacia la política penitenciaria del Gobierno Vasco.