Bolaños tras ampliar Peinado la instrucción a Begoña Gómez: "Cuanto más se investiga más se demuestra que no hay nada"

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha insistido en que no existe ninguna irregularidad por parte de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, después de que este mismo martes el juez Juan Carlos Peinado haya ampliado la investigación contra ella al imputarle un delito de presunta apropiación indebida: "Cuanto más se investiga más se demuestra que no hay nada de nada", ha señalado.

El ministro ha señalado que no ha podido leer el último auto del juez, dado que la noticia ha saltado mientras celebraban la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aunque ha remarcado que las pesquisas "se prolongan durante más de seis meses" y a su juicio nada hace indicar que se hayan producido delitos.

"Por más que se investiga, se sigue acreditando que no hay ningún informe, no hay ningún testimonio, no hay ninguna opinión del Ministerio fiscal" que vaya en contra de la posición que ha venido defendiendo el Ejecutivo en los últimos meses, es decir "que no hay absolutamente nada", ha reiterado. No obstante, el titular de Justicia ha expresado el "total respeto" del Gobierno a la labor de los jueces y los tribunales.

En la misma línea ha añadido que está "convencido" de que esta será la conclusión de la investigación una vez que se concluya la instrucción porque, según apostilla, "toda la documentación, todos los testimonios y todos los informes que obran en la instrucción, ponen de manifiesto que no hay nada y cuanto más se investiga, pues más se demuestra que no hay nada de nada", sostiene.

APROPIACIÓN INDEBIDA E INSTRUSISMO

Bolaños ha hecho estas declaraciones al ser interrogado por el auto del juez Peinado, que ordena ampliar la investigación contra Gómez para indagar en una querella presentada por la organización Hazte Oír por presunta apropiación indebida del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) e instrusismo.

En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid acuerda además citar a Gómez para que comparezca el próximo 18 de noviembre, a las 13.30 horas.

Peinado considera que puede investigar a la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de apropiación indebida toda vez que --durante su etapa como codirectora de la cátedra de Transformación Social Competitiva-- "habría inscrito a su favor" la marca TSC Transformación Social Competitiva y, posteriormente, el software de la cátedra que había sido financiado por empresas, pero "siempre para la UCM".

Además, el instructor ve pertinente investigarla por un presunto delito de intrusismo porque habría elaborado los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación --por parte del Rectorado de la Complutense-- del servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa en dicha universidad.

El titular del juzgado subraya que Gómez "no ha acreditado disponer de conocimientos ni facultades para estar cualificada técnicamente" para elaborar los mencionados pliegos. Por el contrario, rechaza investigarla por delitos de administración desleal y malversación, tal como pedía Hazte Oír.