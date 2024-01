Bolaños dice que el pacto con Junts "no cambia nada" las preguntas al TJUE que suspenden la aplicación de la amnistía

Afirma que si los jueces españoles inician este trámite ante tribunales europeos "se suspende el procedimiento"



MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves que el acuerdo alcanzado en la víspera con Junts para retirar el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil "no cambia nada" respecto a las cuestiones prejudiciales.

Junts pidió derogar ese artículo porque entiende que puede dificultar o retrasar la aplicación de la Ley de Amnistía pero el ministro defiende que "no cambia nada" y por tanto los jueces españoles podrán seguir elevando cuestiones prejudiciales a los tribunales europeos y en ese momento "se suspende el procedimiento concreto", según ha indicado.

"Cuando se eleva una cuestión prejudicial se suspende el procedimiento concreto porque así lo dice de manera pacífica, absolutamente clara tanto el Tribunal Europeo como el Tribunal Supremo", ha señalado el ministro en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

Bolaños defendía, antes del acuerdo con Junts, la inclusión de ese artículo 43 bis en el decreto señalando que era un compromiso de España con la Comisión Europea y que estaban en juego 10.000 millones de euros de fondos europeos.

Al ser cuestionado ahora sobre qué les ha llevado a aceptar su retirada, ha insistido en que la supresión del artículo "no cambia nada" y por eso han decidido retirarlo a instancias de Junts. "En el marco de las conversaciones, en un decreto ley tan amplio, tan extenso, tan ambicioso, pues que hubiera una controversia sobre un artículo que realmente no cambiaba nada, no tenía demasiado sentido", ha explicado.

Además ha indicado que el compromiso con la Comisión Europea, necesario para recibir los 10.000 millones de euros de fondos europeos era aprobar la reforma de Justicia, como finalmente se hizo, y "no una disposición" concreta.

En este sentido, considera que han logrado dar "un paso de gigante" en esta reforma que a su juicio servirá para que la Justicia sea más ágil, digital y moderna y que por ejemplo, un trámite que antes duraba meses se pueda realizar en horas. También abrirá la puerta a hacer vistas electrónicas, según el ministro y permitirá que los medios telemáticos en los juzgados "sean la norma y no la excepción".

PILAR ALEGRÍA

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, también se ha pronunciado y ha señalado que hay jurisprudencia "muy asentada" para que "los jueces puedan dirigirse, faltaría más, a los tribunales de justicia europeos" aunque se haya retirado ese artículo. Así lo ha señalado en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press.

Alegría ha negado que la Unión Europea exigiera introducir en la legislación española lo relativo a las cuestiones prejudiciales y ha indicado que el compromiso que había alcanzado el Gobierno con Bruselas era modernizar la Justicia, lo que a su juicio posibilita el decreto convalidado ayer gracias a la abstención de Junts.

"AYER GANAMOS"

Bolaños también considera que este miércoles fue un día "con final feliz" porque los acuerdos alcanzados permiten que suba la pensión casi un 4% a 11 millones de jubilados y además "hay un millón de personas que tienen abono transporte gratuito para ir a en Cercanías".

De este modo ha advertido de que se hubiera triunfado el 'no' a los decretos hoy las pensiones serían más bajas y no habría transporte gratis. "Ayer ganamos", ha celebrado, "ganaron los trabajadores, ganaron los pensionistas, ganaron los universitarios, ganó la gente y perdieron los que votan en contra de estas medidas de manera incomprensible".