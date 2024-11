Bolaños y el PP se enzarzan por quién ha atacado más a los jueces que han investigado casos que les afectan

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la diputada del PP Patricia Rodríguez se han enzarzado este miércoles por quién ha atacado más a los jueces que han investigado casos como el que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, el que involucra al exministro de Transportes José Luis Ábalos, la trama Gürtel o la investigación sobre el 11-M.

El debate ha tenido lugar en el Pleno del Congreso de los Diputados, en una interpelación urgente impulsada por el PP sobre los "continuos ataques a jueces y magistrados por parte de miembros del Gobierno".

Rodríguez ha denunciado que España atraviesa "un momento en el que la independencia de nuestro Poder Judicial y el respeto debido a jueces está siendo socavado" por "el propio Gobierno".

"Desde que (Pedro) Sánchez gobierna insultar a los jueces se ha convertido en una práctica habitual que ustedes pretenden normalizar. Nosotros no lo vamos a consentir", ha manifestado. Así, ha hecho un repaso por el 'caso Errejón', el 'caso Koldo', la investigación a Begoña Gómez o la imputación del fiscal general.

"¿Con lo listo e intuitivo que es usted, era de los que lo sabía y lo tapó? ¿O me va a decir que del Gobierno sólo lo conocía la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra de Sanidad?", ha apuntado en referencia a las denuncias por presunta agresión sexual contra el exdiputado Íñigo Errejón. "Imagino que no pedirán responsabilidades a Sumar, no sea que le pidan a ustedes responsabilidades por la corrupción", ha añadido.

Rodríguez también ha preguntado por la ley de amnistía: "Con lo buen legislador y jurista que es, ¿se imaginaba que tal y como quedaba redactada el Supremo tomaría la decisión de no aplicarla a todos los condenados por el procés?". En esta línea, la diputada ha afeado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, haya dicho que el tribunal se había extralimitado en la aplicación de esta norma y le ha preguntado a Bolaños si estaba de acuerdo con estas declaraciones.

EL PP SEÑALA "LOS ESCÁNDALOS QUE ACORRALAN AL PRESIDENTE"

Sobre la investigación a Begoña Gómez, el PP ha criticado que Sánchez se valiera de la Abogacía del Estado para presentar una querella contra el juez que investiga a su esposa.

"Qué hacen desde el Gobierno cuando se destapa que la mujer del presidente dirige una cátedra en la universidad pública sin titulación, se apropia indebidamente del software, escribe cartas de recomendación sobre empresas que concurren a concursos públicos (...), mantiene reuniones con empresarios ya detenidos (...) y, lo último, se descubre que trabajadores de Moncloa también le hacían gestiones para financiar su cátedra", ha incidido para luego recordar que la querella de Sánchez contra el juez ha sido desestimada.

"¿Le parece buen ejemplo de cómo defender la independencia judicial, señor Bolaños? Estos ataques a un juez son intolerables y usted debería denunciarlo", ha reprochado Rodríguez.

"Estos ataques a la justicia están, sin duda, interrelacionados y orquestados para intentar tapar los escándalos que acorralan al presidente del Gobierno: los escándalos de corrupción de su mujer; de su hermano; del que fue su mano derecha y compañero suyo, del señor Ábalos; del conseguidor, el señor Koldo; del nexo corruptor, Aldama; de ministros aforados de Interior, Transportes, Transformación Digital, de Hacienda y hasta 11 investigados por mordidas que llegan hasta la propia presidenta del Congreso", ha manifestado.

En este sentido, la diputada del PP ha incidido en que el Gobierno llegó "con tres banderas, la de la igualdad, la del feminismo y la de la lucha contra la corrupción". "Ya no pueden levantar ninguna", ha zanjado.

BOLAÑOS ACUSA AL PP DE "ENTORPECER" INVESTIGACIONES JUDICIALES

En su turno de palabra, Bolaños ha empezado defendiendo su labor al frente del Ministerio para "transformar la Justicia": "Porque ustedes durante los gobiernos del señor Rajoy, lo que hicieron fue ahogar presupuestariamente a la Justicia".

Posteriormente, ha ido contestado a lo que ha denominado una "termomix de argumentarios viejunos" del PP. Sobre la ley de amnistía, ha asegurado que de momento "no hay ninguna resolución judicial firme", ya que aún "cabe recurso ante la sala de apelaciones del Supremo". Con todo, ha incidido en que la ley de amnistía es "constitucional", tal y como "lo dice la Comisión de Venecia".

Al hilo, Bolaños ha reiterado su "pleno respeto" a la labor que realizan todos los miembros de la carrera judicial y ha hecho un repaso de la "relación" del PP con la Justicia.

"La respuesta que el PP ha dado a la justicia en los centenares de casos que ha tenido han sido la difamación a los jueces y el entorpecimiento de la labor judicial de investigación", ha dicho para luego señalar al diputado 'popular' Rafael Hernando por llamar "pijo ácrata" en 2012 a un juez de la Audiencia Nacional.

"¿Sabe usted lo que dijo el PP en el año 2013 sobre un auto que también dictó otro juez de la Audiencia Nacional, en este caso el juez Ruth, sobre el caso Gürtel? Pues esto fue, sorprendente, injusto, incomprensible, inadmisible, injustificado, inexplicable, insolvente, irracional, ilegítimo, (...) Vamos, muy respetuosos ustedes con los jueces que investigaban la corrupción del PP", ha añadido.

No obstante, el ministro ha manifestado que "sin duda lo más grave que hicieron" los del PP cuando estaban en el Gobierno fue "llevar a cabo distintas acciones absolutamente ilegales y contrares al Estado de Derecho, como la policía patriótica, o intentando maniobrar para cambiar jueces".

Con todo, Bolaños ha asegurado que "quizá lo más lamentable de todo" fue "lo que el PP hizo el 11 de marzo del 2004". "El presidente del PP (...) abanderó la teoría de la conspiración (...) ¿Y qué dijo el señor Rajoy? Pues dijo que se habían manipulado pruebas y que, por tanto, eso podría anular la investigación. Eso dijeron ustedes durante la investigación judicial del peor atentado que ha sufrido nuestro país", ha señalado el ministro.

ÁLVAREZ DE TOLEDO PIDE A BOLAÑOS QUE SE APLIQUE SU PLAN ANTIBULOS

En este punto ha pedido la palabra la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo para pedirle a Bolaños que se aplique a sí mismo su "plan antibulos". "Se lo voy a decir con suavidad. Usted es un mentiroso patológico", ha asegurado al explicar que "ya van tres" veces en las que dice que ella estaba en el PP durante el 11-M.

"¿Sabe cuándo llegué yo al PP? Dos años y medio después, señor bulócrata reincidente. Usted ha hecho de la mentira no ya una forma de hacer política, un método de supervivencia", ha agregado.

Bolaños le ha pedido a la dirigente 'popular' que evitase el tono "amenazante" y ha insistido en que ella "desde el año 2006 al 2008" era "la jefa de gabinete del secretario general del PP, en un momento en el que el PP alentaba cada día el peor de los bulos".

"Por tanto, cuando se hable de bulos en esta Cámara, señora Álvarez de Toledo, usted no puede abrir la boca, porque usted es el rostro del bulo y de la peor mentira en este país", ha aseverado.

LA GESTIÓN DE LA DANA

En el marco del debate, Rodríguez ha trasladado a Bolaños "el malestar generalizado por la frivolidad, la falta de respeto y falta de sensibilidad que ha mostrado este Gobierno" con la "catástrofe" de la DANA.

El ministro ha defendido la gestión del Gobierno central y ha señalado la del presidente autonómico. "Usted sabe cuál ha sido la gestión del gobierno valenciano. La sabe usted, la sabe toda España. Y sabe dónde estaban, dónde no estaban, cuál es el importe de las ayudas que han aprobado", ha apuntado.

También ha afeado que le criticase por mantener los debates en el Congreso sobre el Consejo de Administración de RTVE y la ley de eficiencia de Justicia cuando en el Senado y en la Asamblea de Madrid se mantuvieron comisiones de investigación "que nada tienen que ver con la DANA".