Borràs (JxCat) sobre el acuerdo ERC-PSOE: "Estamos vendiendo como extraordinario algo ordinario"

Publicado 03/01/2020 11:02:41 CET

Advierte que se verá si el "acuerdo se resiste a hoy mismo" si Torra es inhabilitado por la Junta Electoral

BARCELONA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, ha sostenido este viernes, sobre el acuerdo entre ERC y PSOE, que se está "vendiendo como extraordinario algo ordinario".

"Si hay tanto escepticismo a la hora de hacer una negociación para conseguir este acuerdo, lo que se debería haber hablado es de tener garantías. En el documento de Pedralbes ya había la figura de una persona que diera cumplimiento de los acuerdos", ha afirmado Borràs en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha recordado que tenían la figura de relator y que ahora ya no está, por lo que no ve que haya medidas para evitar que el Estado incumpla con lo prometido.

"Es extraño que, en el momento que (ERC) está en disposición de negociar con más fuerza porque Sánchez necesita sus votos para la investidura, lo único que se acuerde es un documento que permitiría que 15 días después se sienten los gobiernos a hablar y, cuando se hable, se diga que esto no se puede hacer", ha criticado.

Ha defendido que las mesas de negociación se acuerdan entre gobiernos y entre los socios de gobierno: "La parte mayoritaria de este Govern y quien tiene la presidencia ha estado al margen, no ha estado invitado".

Borràs ha dicho que será Torra quien llamará al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para felicitarle e "inmediatamente ponerse a trabajar".

"Si hay la voluntad de sentarse, hablar y resolver las cuestiones que se tiene que resolver es evidente que el presidente de la Generalitat y JxCat ha mostrado en todo momento la predisposición para hacerlo", ha asegurado.

Ha advertido de que hablar de libertad de contenidos no asegura nada porque hay temas que ya se han hablado y han recibido un 'no': "¿Dirán que no y luego habremos investido al presidente a cambio de qué? ¿A cambio de una mesa vacía de contenido?".

INHABILITACIÓN TORRA

Borràs ha afirmado que una posible inhabilitación de Torra por parte de la JEC sería una agresión fundamental a la principal institución de Cataluña: "Veremos si este acuerdo se resiste a hoy mismo, que no sabemos si producirá una barbaridad jurídica más".

"Debería interpelar a todas las instituciones del país. Nos tiene que hacer replantear la cuestión de fondo, que es la soberanía. Si este país tiene derecho a ser soberano, si el Parlament tiene o no derecho a escoger a sus presidentes porque después vendrá la justicia española y los apartará con la excusa que sea", ha añadido.

Para Borràs, el tema de fondo es que el Estado asuma que estos consensos sean materia de decisión de los ciudadanos de Cataluña o hayan de estar sometidos por la fuerza a lo que aplica el Estado español: "En estos momentos estamos aquí".