Borrell aclara que quedan asuntos por resolver sobre Gibraltar pero dice que no impedirán el acuerdo sobre el Brexit

Publicado 15/10/2018 19:01:29 CET

Los pactos bilaterales sobre fiscalidad o medio ambiente no formarán parte del acuerdo de salida

BRUSELAS, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha asegurado este lunes que aún quedan cosas por resolver sobre los llamados "irritantes" sobre Gibraltar, que afectan a cuestiones como la fiscalidad, el contrabando de tabaco o el uso compartido del aeropuerto del Peñón, pero ha insistido en que estos no impedirán cerrar un acuerdo sobre el Brexit.

Borrell ha distinguido el Protocolo que acompaña al acuerdo de salida, "que establece las condiciones de aplicación del Tratado a Gibraltar" y que "está prácticamente" en vías de "una solución" de los cinco memorandos anexos que negocian España y Reino Unido de manera "bilateral".

Esos memorandos son los que tratan de "resolver los irritantes" sobre Gibraltar, es decir, "los elementos de discordia" sobre asuntos que afectan al contrabando de tabaco, el aeropuerto, los vertidos, temas de pesca, las aduanas o las relaciones financieras pero están fuera del acuerdo de salida.

"Los memorandos de entendimiento ayer por la noche se seguían negociando, pero al no formar parte del acuerdo de retirada, pues si no estuvieran terminados eso no impediría el Brexit", ha explicado el ministro en rueda de prensa al término de la reunión con sus homólogos de la UE en Luxemburgo en la que no han abordado las negociaciones en marcha para negociar un acuerdo de salida ordenada de Reino Unido del bloque.

"Lo importante es que haya acuerdo sobre el protocolo porque si no lo hubiera no habría acuerdo sobre el tratado" de salida, ha insistido. Borrell ha vuelto a insistir en que, a su juicio, "hay tiempo" todavía para lograr un acuerdo sobre el Brexit --tras recordar que "sigue existiendo" la posibilidad de celebrar una nueva cumbre "a finales" de noviembre--, pero ha recordado que se debe acordar "en tiempo y forma suficiente" para que pueda "ser ratificado antes de la fecha límite" del 30 de marzo, cuando saldrá Reino Unido del bloque.

Borrell aseguró por la mañana que Gibraltar no será "una piedra en el camino" para acordar los términos del Brexit tras asegurar que el Protocolo sobre el Peñón que irá anexo al acuerdo de salida "ha sido acordado con Reino Unido", al tiempo que reclamó "no dramatizar" si no se llega a un acuerdo esta semana sobre el Brexit en la cumbre de los líderes porque "todavía hay tiempo".

Un portavoz del Gobierno británico ha asegurado que han mantenido "intercambios constructivos sobre el Protocolo" y ven "esperanza de alcanzar un acuerdo pronto".

"Si mañana hubiera acuerdo sobre el Brexit creo que Gibraltar no sería un problema porque el protocolo que acompaña el acuerdo está en muy buenas vías de solución", ha subrayado el ministro.

"Ahora estamos negociando más cosas. Eso no quiere decir que hayamos resuelto todos los problemas, pero son dos cosas diferentes", ha incidido.

Así, Borrell ha dejado claro que aunque los memorandos en negociación para resolver "muchos problemas" con Gibraltar se aprobarán "ahora o no, no afectan al corpus del tratado" de salida de Reino Unido. "Da lugar a una serie de acuerdos bilaterales que no forman parte del acuerdo de retirada", ha insistido.

Al ser preguntado por qué falta en concreto por cerrar el Protocolo, Borrell ha explicado que se trata de "consideraciones técnicas sobre distintos aspectos" del movimiento de personas, la fiscalidad y otras cuestiones. "Nada que haga un titular", ha asegurado, insistiendo en que el Protocolo no plantea "ninguna dificultad mayor".