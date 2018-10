Borrell dice que el independentismo "tendrá que aclararse" y decidir sobre los PGE: "Nos tienen con el alma en vilo"

Publicado 16/10/2018 13:00:22 CET

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha ironizado este martes sobre los cambios de posición de los portavoces independentistas sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019: "Llegará un día en que ustedes tendrán que votar y tendrán que aclararse, porque de momento nos tienen con el alma en vilo".

Durante una comparecencia en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Borrell ha reconocido que los Presupuestos necesitan el apoyo de unos grupos que no han fijado posición: "Un día nos dicen que depende de que violemos la separación de poderes y tomemos decisiones que solo corresponden a los jueces y otros que no hace falta, yo ya no sé con qué quedarme".

El ministro también ha ironizado con que la Generalitat tiene dos presidentes, "el de fuera y el de dentro", en alusión al expresidente Carles Puigdemont, huido de la Justicia española en Bélgica, y el actual, Quim Torra.

"Nos dicen que si no se cambia la prisión preventiva no hay apoyo a los Presupuestos y luego sus portavoces dicen que esa exigencia no hay que plantearla. Un día dicen una cosa y otros la contraria", ha añadido.

El ministro ha respondido así a una intervención del portavoz del PP, José María Chiquillo, que le habló de Unidos Podemos como sus "socios de gobierno. Borrell le ha respondido que el Ejecutivo no tiene socios de gobierno, sino un partido con el que ha intentado "aproximar posiciones para una mayoría parlamentaria" que permita aprobar los Presupuestos y que, en todo caso, "la pelota está en el tejado" de alguien a quien el PP no puede considerar como "socios de gobierno".

Aunque ha hecho esta alusión a la posición de los independentistas sobre los Presupuestos, el ministro ha optado por las palabras de la portavoz de ERC, Ana Surra, que ha terminado su intervención pidiendo la libertad de los "presos políticos" y ha sacado a colación la crítica de Amnistía Internacional a la prisión preventiva de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, antiguos líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.