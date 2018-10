Borrell ve como una "hipérbole" que Trump califique a la UE de enemigo

Publicado 16/07/2018 12:07:08 CET

BRUSELAS, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, cree que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exagera al calificar a la Unión Europea de enemigo por su política comercial. "Es una hipérbole", ha asegurado.

"Probablemente habrá querido decir competidor comercial en el lugar de enemigo", ha señalado a su llegada al Consejo de Exteriores en Bruselas. El ministro ha achacado sus declaraciones a que Washington mantiene un déficit comercial con la UE, en especial con Alemania.

Durante una entrevista en la cadena CBS, Trump aseguró este domingo que la Unión Europea era su mayor enemigo comercial por las tarifas que impuso Bruselas a las importaciones estadounidenses en respuesta a los aranceles aprobados por Washington.

De todas formas, cree que "no es nada nuevo" ya que el presidente estadounidense ya ha manifestado en varias ocasiones "que no le gusta la UE". "A Trump no le gusta el multilateralismo", ha apuntado el ministro, "y la UE es el sumun del multilateralismo". No obstante, no cree que su animadversión sea tal como para tildar a la Unión de "enemigo".

En cuanto a la reunión de este lunes en Helsinki entre Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, Borrell ha recalcado que "no hay una agenda", aunque no considera que al magnate neoyorquino "le importe mucho lo que piense la UE".

Ninguno de los dirigentes parece prever avances significativos en una reunión, cuyo fin último, según el norteamericano, es la desnuclearización. No obstante, en una entrevista previa al encuentro ya manifestó que sus expectativas eran "bajas".