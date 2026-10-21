Bustinduy, sobre Milei tras llamar "dictador" a Sánchez: "Es un impresentable y maleducado que viene a insultar"

El ministro de Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha tachado de "impresentable", "maleducado" e "indigno" al presidente de Argentina, Javier Milei, tras calificar este al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, de "dictador" y asegurar que fomentó la "invasión" de Ceuta porque "cada inmigrante es un voto".

Así se ha pronunciado Bustinduy en una entrevista en el programa 'Mañaneros 360' de 'TVE', recogida por Europa Press, en la que ha criticado que el mandatario argentino califique a España de "dictadura", pero que pase "más tiempo aquí que en su país".

"Este señor impresentable y maleducado, lo primero que hace es venir a insultar y a decir que esto es una dictadura. Pues curiosa dictadura que pasa más tiempo aquí que en su país", ha espetado.

El ministro ha reprochado que "no hay derecho" a que venga "este impresentable" a "insultar a España", mientras que "los presuntos patriotas", en referencia a PP y Vox quienes tienen agendadas reuniones con el dirigente latinoamericano este martes, inviten a Milei y "le ponen la alfombra roja".

También ha contrapuesto que el hecho de que Milei se reúna con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por Vox, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, revela que los líderes estatales de la derecha se "esconden" para "no sacarse la foto" con él.

CARGAS POLICIALES EN A CORUÑA POR LA PRESENCIA DE ABASCAL

Respecto a las cargas policiales que han tenido lugar este miércoles en la plaza de María Pita de A Coruña contra manifestantes que protestaban por la presencia del líder de Vox, Santiago Abascal, el ministro ha mostrado su apoyo "firme" al derecho a la "protesta pacífica".

En este sentido, ha defendido las movilizaciones como herramienta para "defender los derechos de la clase trabajadora" que en su opinión son "la base de la democracia" y que en estos momentos se ven "amenazados" por el proyecto político que representan el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Santiago Abascal.

Bustinduy ha insistido que ambos mandatarios llevan "semanas enseñando la patita" con la privatización que quieren llevar a cabo en las pensiones o la educación, así como con el recorte del Salario Mínimo o el aumento del gasto militar. "Piden sacrificios a la gente trabajadora para regalarle ese dinero a sus aliados", ha criticado.

El ministro ha pedido no perder "el foco" porque quedan 40 días paras las elecciones y en su opinión, "la gente trabajadora tiene que movilizarse para defender lo suyo" porque la "derecha y la extremaderecha" se lo "quieren quitar".