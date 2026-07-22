Buxadé cree que Julio Martínez irá dosificando la información y avisa: "es el primer capítulo de una larga serie"

Archivo - El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé - VOX - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha declarado que cree que Julio Martínez, siguiendo el ejemplo de Víctor de Aldama, irá dosificando la información en relación al caso 'Plus Ultra' y vaticina que esto sea "el primer capítulo de una larga serie".

Martínez, el presunto "testaferro" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarado ante el juez José Luis Calama que Zapatero cobró por mediar en el caso 'Plus Ultra'. Para Buxadé, aunque esta información ya fuese "evidente" porque "ya estaba en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO)", es relevante, porque, a su juicio, "ahora viene confirmado por alguien que formaba parte de esa unidad de organización criminal", ha sentenciado.

En una entrevista del programa 'Mañanas en Libertad' en Radio Libertad, el diputado de Vox ha ironizado al relacionar el ejemplo de Aldama con la actual declaración de Martínez: "Es evidente que la estrategia procesal de Aldama produce buenos efectos para quien colabora con la justicia y parece que Julio (Martínez) no quiere asumir el coste de ser testaferro".

Buxadé ha recalcado que los 53 millones de euros que se emplearon en el rescate público a la aerolínea Plus Ultra es una cantidad que "queda en el limbo" pero "habrá que ver de dónde salen esos fondos".

El diputado ha querido contextualizar los hechos del rescate, ocurridos durante la pandemia, y ha denunciado que, a su juicio, "se prohibió a los españoles salir de sus viviendas, trabajar y hubo miles de empresas que no pudieron salir adelante", y, mientras, se estuviese "repartiendo el dinero y utilizando la administración pública", y que por tanto, sentencia Buxadé, "son delitos muy graves".

REPARACIÓN DEL SUELDO DE DAVID SÁNCHEZ

En la misma línea, preguntándose por la trazabilidad de los fondos públicos, Jorge Buxadé ha reclamado que la Diputación de Badajoz exija la devolución de los sueldos cobrados por el hermano del presidente, David Sánchez.

El diputado de Vox ha señalado que en el caso de Sánchez no se haya "solicitado la responsabilidad civil derivada del delito" y reprocha que dispusiese de un sueldo público, en sus palabras, "por no pegar un palo al agua".

Por ello, el diputado ha subrayado la importancia de esclarecer el destino del dinero, señalando que "en manos de quien acabó y por qué no se ha devuelto es una de las claves", y ha recordado que la Diputación Provincial aún dispone de plazo legal para reclamar estas cantidades.