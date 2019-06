Calvo asegura, sobre la posible abstención de ERC, que "no es un apoyo" sino la intención de no "obstaculizar"

Actualizado 13/06/2019 14:05:55 CET

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pactos electorales: así están las negociaciones en las comunidades y los apoyos a Pedro Sánchez

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, no ha rechazado la posible abstención de ERC en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno porque considera que la abstención "no es una apoyo", sino la intención de no "obstaculizar" lo que han dicho las urnas.

En cualquier caso, Calvo ha vuelto a reclamar a PP y Cs que no eludan sus responsabilidades en la investidura, por entender que también tienen responsabilidad en que haya un gobierno "pronto". Además, ha acusado a estos dos partidos de "blanquear" a la ultraderecha en España poniendo la "alfombra roja" a VOX en los ayuntamientos y CCAA en los que están llegando a acuerdos para gobernar.

La vicepresidenta ha cargado duramente contra estas dos fuerzas políticas por aceptar las propuestas de VOX en relación con el Presupuesto de Andalucía. Según ha dicho, resulta "inquietante" que se quieran reducir los fondos en las políticas contra la violencia de género.

Calvo se ha referido a la posibilidad de que ERC se abstenga en la investidura de Pedro Sánchez. De hecho, el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha abierto esta mañana la puerta a esta posibilidad para no bloquear la investidura, pero ha querido dejar claro que no va a darle "un cheque en blanco" y que exigirá diálogo.

Al ser preguntada la vicepresidenta en funciones sobre si el PSOE aceptará la posible abstención de ERC, ha dejado la puerta abierta al afirmar que "no es un apoyo" sino la "libre voluntad de cualquier grupo que considera que no obstaculiza".

En este sentido, ha argumentado en que la abstención "no es un compromiso de coincidencia en nada sino la visión política de un grupo de no obstaculizar le pronunciamiento claro que las urnas han hecho".

Para apoyar esta postura, ha recordado que la diferencia de votos y escaños entre el PSOE y el siguiente partido, el PP, es "tan grande" que, en su opinión, "convendría" que todo el mundo escuchara bien y con respeto lo que han dicho los españoles en cuatro elecciones celebradas en 28 días.

Por ello, ha insistido en que la "abstención es simplemente la asunción de una responsabilidad para no obstaculizar y es así en todos los procesos parecidos a este en el mundo democrático". Y ha reclamado a Pablo Casado y Albert Rivera que hagan lo propio, reflexionen y lean bien lo que han dicho las urnas en estas cuatro elecciones que se han producido entre abril y mayo.

En esta línea de pedir responsabilidad a todos los partidos, Calvo ha criticado que haya formaciones que intentan eludirla y lo ha dicho refiriéndose a PP y Cs, de los que asegura que también son responsables de que haya un gobierno pronto, "este verano", que pueda trabajar en plenitud de facultades y no en funciones.

Al ser preguntada si ve riesgo de repetición de elecciones, ha exclamado: "Como va a haber riesgo de adelanto electoral si ni siquiera hemos ido a la primera sesión de investidura".

Por ello, ha recalcado que lo que espera el Gobierno es "la capacidad de responsabilidad de todos para cumplir el gran y mayoritario deseo de los españoles" y que consiste en que haya un "gobierno pronto" que afronte los problemas diagnosticados, que arranque a la vez que la Legislatura europea donde "nos jugamos mucho" y que haga frente a una derecha arrastrada por VOX que está cuestionando las políticas de seguridad de las mujeres contra la violencia de género.

PP OLVIDA SU PROPUESTA DE QUE GOBIERNE LA LISTA MAS VOTADA

En relación a la propuesta de Ciudadanos para gobernar dos años el Ayuntamiento de Madrid y el PP otros dos, ha criticado que estas dos fuerzas políticas "encuentren todo tipo de fórmulas para ir contra lo que era su lema político hasta hace 5 minutos".

Así, Calvo ha recordado la petición que ha realizado el líder del PP, Pablo Casado, hasta "hace cinco minutos" de que gobernase la lista más votada. En su opinión, los populares han olvidado esa propuesta "en cuanto que han visto un horizonte de poder a cualquier precio".

PP Y Cs HACEN COSAS "INQUIETANTES"

En este sentido, ha cargado contra PP y Cs por entender que están haciendo "cosas inquietantes" por permitir que VOX se sienten en las instituciones. Según la vicepresidenta, populares y 'naranjas' están "blanqueando" a la ultraderecha al poner la "alfombra roja" a este partido en ayuntamientos y comunidades autónomas mientras "nos está mirando toda Europa".

También ha calificado de "inquietante" lo que está ocurriendo con el Presupuestos de Andalucía, donde VOX ha pedido que se reduzcan las partidas contra la violencia de género.

"El proyecto de Presupuestos de Andalucía es una sentencia a favor del machismo, una sentencia contra el avance de las libertades y la seguridad de las mujeres", ha exclamado al tiempo que ha reclamado a PP y Cs que "resistan las posiciones democráticas" y "sepan hacer lo que tienen que hacer para que el Gobierno de España se conforme cuanto antes".