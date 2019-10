Calvo dice que la condena de Torra fue "a rastras" y avisa: si traspasa las líneas que marca el TC el Gobierno actuará

Actualizado 17/10/2019 13:48:16 CET

Replica al PP que el 1-O fue cuando hubo motivos para aplicar la Ley de Seguridad Nacional, pero ahora no porque hay coordinación con los Mossos

Reacciones tras la sentencia del procés

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado hoy que la condena que realizó al filo de la medianoche de ayer el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, fue "a rastras y sin convicción" y le ha avisado de que si traspasa las líneas marcadas por el Tribunal Constitucional, que ya le ha apercibido de consecuencias penales, el Gobierno actuará.

El presidente de la Generalitat se resistió a lo largo de todo el día de ayer a realizar una condena de los actos violentos que se están produciendo en las protestas contra la sentencia del procés. De hecho, se negó a responder hasta en tres ocasiones cuando fue preguntado por los periodistas. Fue a última hora de la noche, cerca de las doce, cuando realizó una declaración afirmando que esos actos no les representan.

En opinión de la vicepresidenta, en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, esta condena se produce "a rastras, sin convicción ninguna, obviando la extraordinaria labor que hacen los Cuerpos de Seguridad especialmente los Mossos".

Para Calvo, la actitud de Torra no está a la altura del cargo que ocupa, ni de su responsabilidad. La vicepresidenta también se ha pronunciado sobre las informaciones que han aparecido hoy de que el presidente de la Generalitat intentó que dimitiera el consejero catalán de Interior, Miquel Buch, o el Mando de los Mossos, Eduard Sallent.

En este sentido, Calvo ha defendido la labor que han realizado ambos: "tanto el consejero como Sallent están haciendo un trabajo extraordinario", ha dicho y ha insistido en que están demostrando una profesionalidad "altísima, aguantando una situación muy complicada, en coordinación de los Mossos".

TORRA ESTÁ EN EL LUGAR DEL ACTIVISTA

Por eso, al ser preguntada por los intentos de Torra de que ambos responsables de seguridad dimitieran, la vicepresidenta ha insistido en que esta actuación "está muy lejos de lo que corresponde a un presidente de Cataluña, que tendría que estar en el primer nivel de la seguridad" y en lugar de eso, "está en el de activista".

"Llama poderosamente la atención esta falta que no está a nivel del cargo público que ocupa", ha exclamado al respecto.

Por ello, ha recordado al presidente catalán y a la Mesa del Parlament la advertencia que les ha realizado el Tribunal Constitucional de que si traspasan la línea que les han marcado "automáticamente entrarían en un delito" y ha dejado claro que si eso ocurre "el gobierno reaccionará". Por lo que ha mostrado su esperanza de que no la traspasen en la comparecencia que está teniendo hoy Torra en la Cámara Legislativa catalana, donde podría abordarse una resolución contra la sentencia del procés.

EL HECHO DE ESTAR EN FUNCIONES NO MERMA LA CAPACIDAD DEL GOBIERNO

"Inmediatamente de que esa línea se traspase, el gobierno responde. Estamos manteniendo la calma, pero todos los escenarios están previstos", ha enfatizado la vicepresidenta, quien también ha lanzado la advertencia de que el hecho de que el Gobierno esté en funciones "no merma la capacidad que tiene para reaccionar a cualquier cosa en cualquier momento".

En cuanto a la petición que realizó ayer el líder del PP, Pablo Casado, de que el Gobierno aplique la Ley de Seguridad Nacional, Carmen Calvo ha dejado claro que "no hay motivos" para hacerlo porque la coordinación que contempla la Ley entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se está produciendo "por la voluntad firme de los Mossos, incluidos su responsable, el Consejero y el Ministro Marlaska".

Ha recordado, en este sentido, que llevan tiempo trabajando en esa coordinación y que no es improvisada. Eso sí, ha pasado al ataque y espetado a Casado que fue el Gobierno de Rajoy el que tendría que haber aplicado la Ley de Seguridad Nacional cuando esa coordinación con los Mossos no se produjo, el 1-O de 2017, el día del referéndum ilegal de independencia: "Efectivamente ahí sí tenía que haber operado la Ley de Seguridad Nacional".

La vicepresidenta también ha destacado la reunión de hoy del Comité de Seguridad que se reunirá presidido por Pedro Sánchez, pero ha precisado que lleva días reuniéndose y manteniendo informado puntualmente tanto al presidente como a ella misma.

Y ha rechazado las críticas de los líderes de PP y Ciudadanos, que apuntan a que ven a Sánchez excesivamente tranquilo para la situación que se está produciendo. En este sentido, Calvo ha considerado "una suerte" que el presidente en funciones "no pierda los nervios nunca y menos en estos momentos".

"Me sorprende que alguien piense que íbamos a perder los nervios, sabíamos lo que iba a pasar", ha exclamado apuntando que es posible que eso sea lo que busque la oposición y ha calificado de "miope" la actitud de Casado y de Rivera a los que ha acusado de decir que son la leal oposición pero no ejercerlo de verdad. "No vamos a perder la calma, ya la está perdiendo bastante gente como para que la perdamos nosotros", ha zanjado.