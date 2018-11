Calvo replica al PDeCat que los presos del 'procés' están en la cárcel por cometer delitos

Publicado 06/11/2018 17:10:30 CET

El PDeCat acusa al PSOE de ser "cómplice" de los más de 200 años de cárcel que la justicia pide para los dirigentes independentistas

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado este martes que los presos del 'procés' están en la cárcel por "cometer delitos" y jugar en una especie de "gymkana" a ver "quién era más independentista" pensando que el Estado no se defendería. Pero en una democracia asentada como la española, "los hechos tienen consecuencias", ha advertido.

Calvo respondía así al senador del PDeCat Josep Lluís Cleries, en la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Alta, después de que el parlamentario independentista acusara al PSOE de ser "cómplice" de la "injusticia" que el Estado español está cometiendo, a su juicio, con Cataluña, pidiendo "más de 200 años" de prisión para los dirigentes independentistas que pusieron en marcha el 'procés' que desembocó en el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia.

Cleries ha reprochado al Gobierno no haber hecho nada en favor de los presos del 'procés', toda vez que la Fiscalía ha acusado a sus principales dirigentes de haber cometido un delito de rebelión mientras el Gobierno de Sánchez ofrecía un diálogo político frente a la judicialización del conflicto.

Para el senador independentista, este hecho demuestra que "las acusaciones estaban previstas desde hace un año". Bajo su punto de vista, los responsables del 'procés' no incurrieron ni en un delito de "rebelión, ni sedición ni malversación" porque "votar no es delito, un referéndum no es delito, ser catalán no es delito". "Aunque les gustaría", ha añadido.

Tras acusar al Gobierno de "querer impedir un referéndum de autodeterminación", "no respetar los resultados" de las elecciones catalanas del 21 de diciembre y "actuar de forma violenta sobre personas pacíficas", Cleries ha exigido al Ejecutivo de Sánchez la "libertad de todos los encausados" para "dejar de robarles la vida", más aún tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha dictaminado que el líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi no tuvo un juicio imparcial en el proceso que le condenó por pertenecer a ETA y por el que sigue cumpliendo una condena a 10 años de inhabilitación.

Calvo ha recordado al senador que el Gobierno sólo puede dar cuenta de estos cinco meses en los que ha trabajado "con lealtad" y "corresponsabilidad" con el Govern catalán. "De lo demás a este poder no le incumbe", le ha espetado la vicepresidenta.

VOTAR SÍ, PERO CONFORME A LA LEY

La 'número dos' del Ejecutivo ha coincidido con Cleries en que "votar no es delito", pero siempre que se haga "conforme a la ley", que se acuerda entre todos y respetando los derechos de los demás. "Eso es lo democrático", le ha dicho.

"Sus compañeros están en prisión preventiva por haber cometido delitos", le ha advertido a Cleries, a quien ha reprochado que en el último año las fuerzas independentistas hayan llevado a Cataluña a un terreno "imposible". "En el espacio de las proclamas se quedarán ustedes solos, cada día peor", ha zanjado la vicepresidenta.