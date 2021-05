Carmen Calvo afirma que "en absoluto" una decisión sobre posibles indultos tiene que ver con las primarias del PSOE-A

Rechaza que en estas primarias haya un "pulso" entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, candidata en las mismas

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha querido dejar claro este viernes que, "en absoluto", una decisión sobre posibles indultos a los condenados por el 'procés' tiene que ver con las primarias del PSOE-A para elegir a la persona que será candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

En declaraciones a Canal Sur Televisión (CSTV), recogidas por Europa Press, Calvo ha recalcado que, en absoluto, existe una relación entre ambos hechos, apuntando que si tuvieran algo que ver el presidente del Gobierno no habría hablado de los indultos como hizo desde Bruselas o en Madrid.

El asunto de los posibles indultos, según ha recalcado, tiene que ver "con los ritmos normales de cómo se tramitan los expedientes de los indultos, que llevan meses y se necesitan varios informes". "Van al ritmo normal de una tramitación", ha apuntado.

En cuanto a qué espera del resultado de las primarias en el

PSOE-A, la vicepresidenta, que es militante andaluza, ha expuesto que ella votará a la personas que cree que tiene que afrontar un liderazgo de unas políticas de equilibrio, de igualdad y de progresismo que nos conduzcan a un camino diferente a lo que han sido estos dos años de gobierno de la derecha en Andalucía.

En cuanto a si detrás de estas primarias hay un "pulso" entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, candidata en las mismas, Calvo ha indicado que "no es posible ese pulso", porque Sánchez es el secretario general del PSOE, que nació "de la fuerza contundente de la militancia".

"Pocos líderes tienen la fuerza de abajo a arriba que tiene Sánchez", según Calvo, quien ha querido dejar claro que su "liderazgo no tiene discusión en el partido". "No hay combate posible, no hay esa situación", ha dicho.

Tras recordar que si en Andalucía el PSOE-A estuviera gobernando no habría primarias, Carmen Calvo ha señalado que lo que hay ahora en esta comunidad es una "situación de volver a mirar el electorado progresista".