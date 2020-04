Carmen Calvo se reincorpora de manera presencial al trabajo tras superar el coronavirus

Sigue en directo la última hora sobre el coronavirus en España y en el mundo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se reincorporará de manera presencial al trabajo al haber superado el coronavirus, según ha afirmado ella misma en su cuenta de twitter.

He superado al #COVID19 y tras la convalecencia me incorporaré a mi trabajo de manera presencial. Gracias a los que me habéis acompañado de una u otra manera. Mi apoyo y solidaridad a todos los que están pasando por estos difíciles momentos porque #EsteVirusLoParamosUnidos